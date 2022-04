La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Augusta Díaz de Rivera, sostuvo que sus jefes políticos son los panistas que militan en el estado.

En entrevista para Intolerancia Diario, al señalarle si su líder es Eduardo Rivera, reconoció que al alcalde de Puebla como amigo y gran panista, pero no su jefe y al mismo tiempo indicó que el partido no puede irse a la ultra derecha, sino que busca la democracia.

“Tengo una amistad de muchos años, fue uno de los panistas destacados que abiertamente me apoyo a mí, y a Marcos Castro para la dirigencia estatal, y fue público, una contienda estatal donde el panismo tomó partido de un lado y del otro, y el alcalde apoyó.”

“Eduardo Rivera es muy respetuoso de la dirigencia, extremadamente respetuoso, el hecho de que me haya apoyado no lo convierte en mi jefe. Mis jefes son todos los panistas, y trato de hacer un balance, equilibrar las fuerzas dentro del partido cuando salgo a las giras, hemos estado en 80 municipios, se acerca gente de todas las geometrías del PAN”.

Augusta Díaz de Rivera también advirtió “Me tiraría un balazo en el pie si siguiera únicamente con el grupo que me apoyo, aunque algunos este no siempre lo entiende, y quisieran que actuáramos como si estuviéramos en campaña, pero así no se gana un gobierno del estado, y aquí estamos para recuperar la gubernatura, tener la mayoría de las diputaciones locales y federales, ganar el Senado, la mayoría de los municipios.”

Mantener la alianza, la prioridad del PAN

Por otra parte, la dirigente estatal del PAN, expresó que si bien hace algunos años no se veía una alianza con PRD, y menos con el PRI, indicó que esta si ha sido redituable.

Ejemplificó que la unión en la votación en la reforma eléctrica, comprueba que la alianza sigue, por lo que añadió, sigue tener pláticas y acercamientos con los otros partidos de oposición al partido oficialista, hace que nos unamos en los temas torales del país.

“En la pasada elección tuvimos en el partido de detener los intentos del partido en el poder, de Morena, de modificar la Constitución a modo de la 4T, y eso se ha logrado, y dados esos frutos es que queremos competir juntos en el 2024.”

Asimismo, recordó que los órganos electorales están golpeados por el presidente de la república "lo dijo el eterno candidato, y resultó absolutamente cierto, todos los días intenta desaparecer una institución".

"El ataque contra el INE es totalmente frontal, la misma reforma eléctrica como la tenían planeada, pretendía desaparecer la Comisión Reguladora de Energía, y El Centro Nacional de Control de Energía, que son organismos autónomos de la Secretaría de Energía muy importantes para regular el mercado y poner reglas claras".

Añadió que el golpeteo también trastoca a las universidades públicas y privadas, además de la pérdida de la autonomía, entre ellas el CIDE.

“Del INE es una desgracia lo que se intenta, volver a las épocas en las que las Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones es el escenario ideal para un autócrata como López Obrador.”

“A López Obrador lo veo con una inspiración Chavista, igual que Daniel Ortega, populista, y si se la pregunta a alguien de izquierda que sea serio, es de izquierda, dirá que no, pues incluso no creo que haya leído El Capital”.

PAN hacia la democracia

Cuestionada sobre su reunión con Hans Blomeier, Director de la Konrad-Adenauer-Stiftung México, rechazó que esa organización sea de extrema derecha, e indicó que la anterior presidenta, incluso envió a capacitarse a su hoy suplente en la Cámara de Diputados con ellos.

“Es una organización cristiana, pero al igual que los católicos no somos de extrema derecha, esta última es una expresión política sumamente dañina que es igual que la izquierda radical, y el PAN es un partido de centro, y la Konrad-Adenauer, ha ofrecido capacitación, sin que vayan a dirigir la doctrina del partido”, finalizó.