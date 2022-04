El presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sebastián Hernández Orozco, sostuvo que con los recientes hechos a nivel nacional se demuestra que el partido está sólido, pero sobretodo hubo un proceso de limpieza en los últimos años y ahora hay que demostrar que no somos iguales, aquel viejo PRI rancio y corrupto emigró a Morena.

En entrevista el dirigente expresó que ahora se tiene que analizar el descuido del partido hacia la ciudadanía, algunas mentiras que se han dicho en el pasado, pero la actual dirigencia en la capital ya no lo va a permitir.

Expresó que es el momento de reconocer algunas injusticias que cometieron dirigentes, funcionarios, y personas que llegaron a cargos por el voto popular, y no quedaron muy bien con la ciudadanía, por eso es que esa apatía existe ahora entre la gente hacia el partido.

“Mi trabajo en la dirigencia es el acercamiento con ellos, el presentarse y demostrar que no somos iguales, aquel viejo PRI rancio y corrupto emigró a Morena”.

Sostuvo que ahora se están cambiando los esquemas de trabajo, y se está retomando lo que hacía históricamente el partido antes de que llegaran quienes sólo tomaban decisiones en las cuatro paredes de la sede, sin tomar en cuenta a la militancia.

Señaló que las cosas están cambiando, desde las tomas de protesta de los seccionales que se están realizando, mismas que ahora ya no se hacen en el edificio de la 5 Poniente, sino que ahora se hacen en la calle, en juntas auxiliares, inspectorías, unidades habitacionales, donde se está dando el acercamiento con la gente, con la militancia.

“Es necesario que el dirigente salga de su oficina, que escuche de viva voz a la gente, que exprese sus necesidades, que se palpe cómo viven, y se pueda dialogar con los ciudadanos, no sólo se trata de estar para la foto, y colgar la constancia de dirigente en la sala de la casa, sino que sirva para apoyar a la ciudadanía, poder rescatar aquellos valores del mismo partido que se han ido perdiendo”.

Al insistirle sobre la respuesta de la gente después del desencanto que mostró en los últimos procesos electorales, señaló que pese a los señalamientos, la respuesta ha sido buena por parte de liderazgos de la vieja guardia que son gente que trabajó en muchas campañas, ex gobernadores, ex diputados, y que por alguna razón ya no se les había tomado en cuenta, pero también está el líder de la colonia, del seccional, que está dispuesto a volver a trabajar con el PRI.

Sebastián Hernández Orozco, precisó que la edad no es una limitante para trabajar en por el partido, lo mismo quienes tienen más años, o los jóvenes que ingresan a la política.

“Mi posición es sumar a la vieja guardia, a los seccionales, líderes sociales naturales que trabajan en la ciudad a favor de sus vecinos.”

La trayectoria

Sebastián Hernández Orozco, señaló que es poblano de nacimiento, estudio la licenciatura en Administración de Empresas, en la BUAP, y en el partido se inició antes de que pudiera formar parte del Frente Juvenil Revolucionario, tomando la capacitación, y trabajando en calle.

Indicó que ha colgado pendones, fue dirigente seccional, y el anterior cargo había sido secretario de organización, además levantó la mano para presidir el partido presentando un plan de trabajo para demostrar que el PRI tiene la fuerza y autoridad moral ante los ciudadanos.