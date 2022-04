El diputado Jorge Estefan Chidiac calificó de fracasado al coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velasco, e indicó que sus sueños golondrinos de que iba ser gobernador, y su socio presidente municipal se acabaron; además, demandó que deje de criticar al PRI.

En conferencia de prensa acompañado del dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, sostuvo que el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, "es un fracasado que debería ser relevado por su por falta de resultados y capacidad para negociar".

Advirtió que en el rechazo de Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados dejó en evidencia que Ignacio Mier Velazco carece de experiencia para cabildear las iniciativas con las diferentes fuerzas políticas y buscó coptar a los diputados del PRI y solo logró uno.

Por otro lado, exigió al “gerente de Morena” en San Lázaro dejar las críticas hacia el PRI y no entrometerse en la vida interna de su partido, además de "recomendar" que busque solucionar sus conflictos porque incluso lo están desconociendo como parte de la 4T.

“Que se abstenga a opinar de mi partido, ya perdió una batalla importante, pensó que nos iba a coptar y no pudo, los espejitos que le vendió al presidente López Obrador no fueron tales, fracasó, es un fracasado, y que se dedique a cuidar a su bancada porque yo removería a un gerente cuando no me da resultados”.

Estefan Chidiac sentenció que “nachito, porque es chiquito” no pudo con la Reforma Eléctrica y en consecuencia sus “sueños golondrinos” de ser gobernador y uno de sus socios alcalde de Puebla se esfumaron.

Traidores en Morena

En tanto el dirigente estatal, Néstor Camarillo, manifestó que los verdaderos traidores de México están en Morena y buscan distraer la atención de los ciudadanos con un doble discurso para justificar su fracaso en la aprobación de la Reforma Eléctrica.

Condenó que desde el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) estén impulsando una campaña de odio en contra de los diputados federales de oposición que votaron en contra de la iniciativa presidencial y exigió el cese de la persecución.

Enfatizó que los gobiernos y los diputados de Morena son quienes han traicionado a los mexicanos porque aprobaron la desaparición de los refugios para mujeres víctimas de violencia, así como eliminaron los recursos para seguridad pública.

Sentenció que a pesar de las amenazas e intimidaciones de los gobiernos de Morena en el PRI no se van a “doblar” y cerrarán filas para fortalecer al partido y dar la batalla en las elecciones constitucionales de 2024.

“Traidores son ellos porque dejan morir niños con cáncer, traidores son ellos que le quitaron programas sociales a las mujeres, traidores son ellos porque quitaron las guarderías y las estancias infantiles, traidores son ellos porque le quitaron los recursos a los municipios para centralizarlos en obras que no le sirven a México como el Tren Maya o Dos Bocas y otras que solo son dinero tirado a la basura”. finalizó.