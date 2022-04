El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que la oposición sólo busca oponerse a toda iniciativa del Ejecutivo federal, sin razonar y sin un análisis. Señaló que la reforma electoral que propone el presidente, Andrés Manuel López Obrador, no busca debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE), al contrario busca fortalecerlo.

“Es lo que se ve, no racionalidad, no análisis político, no visión de programa, sino solamente la única posición que tienen es la de oponerse, como si con ello estuvieran consiguiendo mayorías”.

El mandatario estatal comentó que la repartición de diputaciones debe analizarse y debatirse. Criticó a los opositores, ya que sólo busquen reprobar las propuestas del mandatario.

“Puebla se va a quedar, en el caso de que se aprobara esta reforma, con 16 diputados; para 16 distritos asignados en una lista de representación proporcional estatal y que se asigna por porcentajes de votación. En el mejor de los casos el partido más grande que tuviera el 50 por ciento de votación tendría ocho; hoy Morena que no llegó al 50 por ciento de la votación, hoy en el 2021, tiene 11, de 15 distritos tiene 11, no cuenten los plurinominales, sólo cuenten los distritos, tiene 11 de 15 distritos, sin el 50 por ciento de la votación”.

En el caso del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, comentó que sólo buscan “boicotear” al mandatario federal y a Morena, a quien buscan debilitar, rumbo a 2024, de esta forma rechazó que se intente debilitar al INE.

“No desaparecen, el INE se convierte en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), ya no será INE, INEC, la disminución del financiamiento público a partidos políticos para que sólo los reciban en años electorales, no es lo que todos se han planteado, mejor fiscalización del manejo del dinero que aparece en campañas por todo lo que ocurre, autonomía e independencia a los órganos electorales, solo que el momento político es muy complejo, rumbo al 2024, la oposición política ya sin programa tiene un solo propósito, oponerse a toda iniciativa del Ejecutivo federal”, refirió.

Ya en otro tema, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, calificó como “un chisme sin fundamento", el trascendido publicado en Reforma, el que señala que morenistas están molestos por su relación con Eduardo Rivera Pérez.

En cambio, señaló que está molesto con Mario Delgado Carrillo, quien impuso a candidatos en 2021 y por ese motivo Morena perdió espacios de elección popular.