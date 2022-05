El presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Jesús Zaldívar Benavides, demandó a la Fiscalía General del Estado (FGE), no dé carpetazo a la denuncia que presentó en contra de la dirigencia estatal de Morena, así como de algunos líderes, luego de los daños que sufrieran las instalaciones el pasado 23 de abril.

En entrevista, el dirigente señaló que otra de las demandas del partido es que en la Auditoría Superior del Estado (ASE) se dé seguimiento a la denuncia que presentó contra la presidenta municipal, Claudia Rivera, hace dos años ante el órgano de fiscalización por el sobre costo de las despensas entregadas.

Señaló, que en la denuncia por haber vandalizado el inmueble, además del dirigente Aristóteles Belmont, del diputado Iván Herrera, y el regidor Leobardo Rodríguez, se encuentran los nombres de Eloísa Vivanco, así como la ex presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco.

Advirtió que diversos personajes de Morena la caída que está teniendo el partido, se usan la violencia y la descalificación para llamar la atención.

Investigar a Claudia

Jesús Zaldívar Benavides recordó que la semana pasada, solicitó a la Auditoría Superior del Estado rinda un informe sobre el status de la denuncia presentada en contra de la exalcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, por presuntos actos de corrupción.

Acotó que a dos años de haber presentado una queja por la adquisición de kits de salud contra el Covid-19 y despensas con sobrecostos, que fueron donadas en el inicio de la pandemia, desconoce el avance de las investigaciones.

Sentenció que no permitirá que exista impunidad por lo que insistirá para que se apliquen las sanciones correspondientes a la ex alcaldesa, así como el Tesorero y contralor municipal y otros funcionarios involucrados en este “abuso”.

Reiteró que no quitará “el dedo del renglón” e insistirá en la aplicación de la ley sobre quienes, dijo, aprovecharon las necesidades de la gente para hacer “un negocio” y beneficiarse durante el periodo más severo de la pandemia en Puebla.

El dirigente recordó que en mayo del año de 2020 solicitaron a la presidenta Municipal, Claudia Rivera Vivanco, informara sobre los procedimientos de adjudicación y contratación del Programa Alimentario que anunció el DIF municipal, y del Programa de Kits Sanitizantes, esto derivado de la opacidad con la que primero fue anunciada la compra de 27 mil despensas y luego modificaron a 37 mil despensas contratadas, reportando posibles sobrecostos en los productos por parte de sus “proveedores”.

Sostuvo que el ayuntamiento compró productos de la canasta básica que tienen una tasa de 0 por ciento de IVA, y en el procedimiento de contratación, justifican el pago del 16 por ciento de IVA a consecuencia del servicio de venta de despensas, pero como éste no estuvo a cargo del proveedor sino del personal del DIF, no se generó y no se debió pagar, por tanto, su pago por parte del Ayuntamiento, es una simulación que deviene en responsabilidad administrativa y penal.

Jesús Zaldívar insistió en que la Auditoría Superior revise con lupa las cuentas públicas de la actual administración, y se presenten las denuncias penales correspondientes en contra de todos los involucrados.