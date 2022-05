El gobernador, Miguel Barbosa, criticó la licitación que ganó la empresa Cargo Móvil S.A.P.I. de C.V. para hacerse cargo de los parquímetros en la capital de Puebla, ya que tiene un “matiz político” al obtenerla una firma ligada a eEl Yunque.

La regidora Ana María Jiménez Ortiz informó el 4 de mayo, que la firma ganó el concurso lanzado por el Ayuntamiento de Puebla para operar los parquímetros en el Centro Histórico.

Durante su conferencia de prensa, Miguel Barbosa recordó que la decisión de declarar ganador a Cargo Móvil es “absoluta responsabilidad” del gobierno de la ciudad, aunque le recordó que no es momento de “reeditar otras épocas”.

“La licitación la ganó ´El Yunque´ y eso si tiene un matiz político, de verdad. Todos tenemos que entender que este ya no es el momento de reeditar otras épocas, estas cosas que ocurrieron hacen más de 10 años, ya no pueden ocurrir, que tengan cuidado de no reeditar las épocas que tanto lastimaron a Puebla”.

Por lo anterior, el mandatario poblano recomendó a las autoridades municipales apegarse a la ley en este tipo de resultados.

“Persignándose se pueden cometer hechos ilegales, persignándose. Así que la recomendación es la absoluta legalidad, que todo lo que esté bien, parezca bien. Es como la mujer del César, así, no solamente tiene que ser pura, debe parecerlo”.

La empresa

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Herberto Rodríguez Regordosa es inversión y miembro de la junta directiva de Cargo Móvil S.A.P.I. de C.V., desde enero de 2016 y hasta la actualidad. De febrero de 2014 a diciembre de 2021 ocupó la Dirección de finanzas de la empresa.

Su hermano es Pablo Rodríguez Regordosa, expresidente del Comité Municipal del PAN, exdiputado federal por el blanquiazul y muy cercano a Rafael Moreno Valle Rosas, de quien fue funcionario estatal durante su administración de 2011 a 2017.

En su sitio de internet, Parkimovil (nombre comercial de Cargo Móvil) destaca que es una empresa con operaciones en 16 estados del país.

En esos lugares ofrece soluciones de estacionamiento digital, parquímetros virtuales, control de accesos, valet parking y control y cobro de tianguis.