El diputado Iván Herrera Villagómez, rechazó que haya diferencias con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, y la reunión que hubo el pasado miércoles fue para respaldar sus iniciativas, además de que nunca se pondrán obstáculos a su administración.

En entrevista el legislador indicó que fue una plática de dos horas donde se reiteró el compromiso de seguir apoyándolo, además se planteó que la única diferencia que hubo con él fue el tema del cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP).

Herrera Villagómez, indicó que el gobernador entiende que en la división de poderes en ocasiones puede haber puntos de vista distintos, sin embargo sabe que están convencidos del proyecto, pues es un gobierno consolidado, fuerte, cercano a la gente.

Señaló que en la reunión le comentaron que el grupo va a presentar una iniciativa para armonizar la ley federal para la Revocación de Mandato, y él está de acuerdo en analizarla.

En tanto el ejecutivo les adelantó que analiza el tema de la concesión del agua potable porque es una grave problemática que ha tenido la zona metropolitana desde hace varios años.

Dijo que ambas partes reconocen que sería caro revertir la concesión, pero hay que ir por la vía jurídica, donde se den las condiciones para que sea el municipio el que maneje el servicio.

Herrera Villagómez, señaló que el bloque de Morena es crítico, pero está participando activamente presentando reformas a favor de los poblanos.

Pide investigar a personal del ayuntamiento

Por otra parte el legislador por la capital exigió una investigación a fondo por las agresiones en contra de un comerciante ambulante en el Centro Histórico de Puebla y en caso de comprobarse dar de baja a los funcionarios municipales.

El diputado local condenó los hechos violentos, ocurridos frente a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, y reprobó el comportamiento agresivo de un grupo de supervisores de normatividad comercial.

Subrayó que los servidores públicos no pueden violentar a una persona bajo el argumento de un supuesto ordenamiento del comercio ambulante por lo que debe revisarse su actuar para aplicar una sanción, en caso que se confirme que incurrieron en un abuso.

“Lo he comentado desde un inicio, a mí me parece que es un gobierno muy insensible y con un enfoque de mucha recaudación, considero que debe haber más empatía con los ciudadanos porque no venden chicharrines por gusto sino por necesidad y creo que tendría que poner mucha atención el presidente en este tipo de actos”.

Herrera Villagómez sentenció que no puede quedar impune esta agresión porque se ha vuelto recurrente los abusos cometidos por el personal de normatividad comercial durante el decomiso de mercancías a los ambulantes sin que exista una sanción de por medio.