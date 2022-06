Mientras se decide si Javier N, ex candidato a gobernador de Puebla, es vinculado a proceso por el feminicidio de Cecilia Monzón, su ex esposa Avianet Méndez, ya había denunciado violencia e incluso temía por su vida.

Así lo acusó en un video publicado en las redes sociales del portal Ojo Noticias, en el que la segunda esposa, señala las agresiones que sufría por el también ex secretario de Gobernación estatal hace 15 años.

"Estoy casada con JLZ, desde hace un año un mes, tengo 20 años de relación con él, tenemos tres hijas, y la verdad es que temo por mi vida”, señala en el video.

“Es un hombre golpeador, que le gusta someter, que le gusta presionar, asustar, todo, y la verdad temo por mi vida, por mí y la de mis hijas”, dijo en el video presuntamente grabado antes de la aprehensión, aunque no dan fechas exactas.

“Estoy pidiendo apoyo por si algo me llega a pasar, lo hago responsable a él, ya fui a las autoridades, pero no procede e ido golpeada, he ido a la Procuraduría, he ido a lo de la Mujer y en ninguno de los dos procedió este caso, soy abogada y estoy tratando de salvarme”, señala.

Cabe destacar que en su cuenta de Twitter no se encuentra ya el video, ni en ninguna red social a su nombre.

Ella es Avianet Méndez, segunda pareja de Javier López Zavala, con quien tuvo 3 hijas y desde hace más de 20 años una relación.

Ella igual que la activista Cecilia Monzón también fue amenazada, golpeada y despojada de los bienes que eran de sus pequeñas. pic.twitter.com/NlZ23rcfmA — Ojo Noticias (@OjoNoticiasMex) June 8, 2022

Proceso

Mientras tanto, el excandidato, Javier N., y el ex delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Santiago N., tuvieron una primera audiencia ante juez por el delito del feminicidio de Cecilia Monzón.

La abogada, activista y madre del hijo del presunto autor intelectual del crimen, fue acribillada de seis tiros en su camioneta el pasado 21 de mayo, crimen al que se le vinculó al priista.

En la audiencia desahogada en la Casa de Justicia de San Martín Texmelucan, ante un juez de control, las defensas legales de ambos personajes solicitaron 144 horas para que en una segunda audiencia se resuelva si serán vinculados a proceso.

De este modo, el togado ordenó que prevaleciera la medida cautelar de prisión preventiva a Javier N., impuesta en una audiencia previa en la que se le acusó de violencia familiar, por lo que regresó al penal de San Pedro Cholula hasta que se resuelva la situación legal, mientras Santiago N. fue enviado al Centro de Reinserción Social de San Miguel.

Por lo tanto, hasta el próximo lunes se determinará si hay pruebas suficientes para vincularlos a proceso.

La Fiscalía General del Estado (FGE), señaló que Javier N, fue el autor intelectual del crimen y los autores materiales fueron su sobrino Jair N., quien manejaba una motocicleta, en prisión preventiva e imputado por feminicidio.

Silvestre N., sigue prófugo de la justicia, quien presuntamente disparó contra Cecilia Monzón.

Los dos huyeron en la motocicleta y llegaron a un inmueble de la colonia Universidades. De este salieron en una camioneta Dodge Durango roja, propiedad de Santiago N.