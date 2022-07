El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, adelantó que no se van a apoyar las iniciativas que se presentaron para criminalizar a los maestros de Puebla por presuntas omisiones en los casos de bullying, y que señalan sanciones con cárcel.

En entrevista el legislador al hablar de los documentos presentados por las diputadas Ruth Zárate, así como Laura Zapata, dijo que en primer lugar “No se va a criminalizar a los maestros, en lo que respecta a la bancada se está a favor de los docentes que hoy generan muchas condiciones en las que ellos enseñaban y educaban, y en muchas ocasiones se les ha quitado la autoridad para educar”.

“Hoy nuevamente quiero pedirles a los maestros que nos ayuden a educar a nuestros hijos, y no se puede generalizar, ni en México ni en Puebla, ya que hay grandes maestros, y reiteró, sin los maestros no pudiéramos entender lo que hoy vivimos, pudiéramos comprenderlo, pero el hecho de aprender a sumar a restar se lo debemos a los maestros, y no se les va a criminalizar”.

Manifestó su respaldo y apoyo a los maestros mismos que están en una mejora continua, que siempre se están capacitando, encontrando todas las áreas de oportunidad.

Comentó que también se ha visto que a quien cometa que a quien cometa algún tipo de delito se le sanciona, sea o no maestro, pero no por ejercer su profesión pueden ser criminalizados.

El líder del Congreso hizo un llamado a los padres de familia para que hagan equipo con los maestros, y en esa misma medida, desde el hogar se refuercen las bases y el respeto a los profesores.

“Entre compañeros tiene que haber ese respeto que es importante, y con ello tampoco se busca que se sancione a los niños y a las niñas”.

Sobre las iniciativas de las legisladoras puntualizó “respetamos la posturas de todos y cada uno de los legisladores y se dará el trámite pertinente en comisiones, sin embargo tengo la certeza de que no se dará paso a ningún tipo de criminalización”.

Céspedes Peregrina, se pronunció porque haya un análisis puntual, pero partiendo de la cero criminalización, además aclaró que ya hay reglamentos internos en las mismas escuelas y es donde se sanciona y hay que ser respetuosos en ese aspecto.

Recordó que hay protocolos por parte de la Secretaría de Educación Pública, y lo que se tiene que hacer es aplicarse y respetarse.

“Son casos sui géneris y no es una generalización lo que está ocurriendo, y por ello la invitación respetuosa para hacer equipo con los maestros para poder entender los tiempos que se están viviendo, y cómo evitar cualquier tipo de violencia desde el hogar, la calle y dentro de las escuelas”.