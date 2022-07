El gobernador, Miguel Barbosa, acusó que Rodrigo Abdala Dartigues utiliza la estructura de la Secretaría de Bienestar federal para beneficiarse políticamente, desde los tiempos en que fue “superdelegado” en Puebla.

Agregó que en la elección de los consejeros estatales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la situación no es distinta.

“El problema es que siempre han usado las representaciones y les vale, niegan todo. Así han transitado por años, negando las cosas. Están haciendo en este proceso lo que siempre han hecho”.

El gobernador de Puebla también reveló que la intención del actual jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar, siempre ha sido buscar la candidatura morenista al Gobierno de Puebla.

“Yo no sé ahora con quién esté Rodrigo Abdala, la verdad, no lo sé, ni me interesa, pero él quería, o no sé si haya desistido de su interés de ser candidato a gobernador de Morena (…) Eso es Rodrigo Abdala, un actor político dentro de Morena en Puebla, con un cargo público que debió haber sido totalmente ajeno a la vida interna del partido y que lo ha convertido en eso”.

Por otro lado, Miguel Barbosa, relató que, en 2018, cuando se sumó al movimiento de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el funcionario federal ya tenía su grupo político en Morena, por lo que comenzaba con los intentos de colocar a sus simpatizantes en distintas candidaturas.

“Todos saben. Yo, desde que comencé a ser parte de la lucha de 2018, en 2017, conocí al licenciado Abdala, Rodrigo Abdala, y él ya era jefe de un grupo político dentro de Morena, y tenía a los mismos ejecutores de su grupo".

También señaló que, en las contiendas internas del partido, no aceptan las derrotas.

“Son de los que participan siempre y acaban chillando, son chillones, además, siempre acaban chillando, esa es su característica”.

También dejó que ver que, a su paso por Puebla, Abdala Dartigues y su grupo habrían cometido diversas irregularidades.

“Han hecho uso de recursos públicos desde siempre y muchas más cosas. El día que auditen el manejo de programas sociales en Puebla, por parte de gente de ellos, van a ver lo que sale”, finalizó.