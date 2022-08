Aspirantes a consejeros estatales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), anunciaron que presentarán quejas ante las instancias partidistas para demandar la nulidad de la elección.

Los denunciantes también indicaron que hubo la intervención de personajes como Rodrigo Abdala, y Claudia Rivera Vivanco en el acarreo de personas.

En conferencia de prensa ofrecida en el zócalo de la capital, uno de los aspirantes, Ulises Sánchez Hernández, indicó que hasta que no rindan protesta, quienes aparecen en los primeros cinco lugares de las listas, no se les podrá llamar consejeros.

Advirtió que se presentaran denuncias individuales o colectivas a fin de tirar la elección que presentó varias irregularidades el pasado sábado.

En tanto, Karla Ivette Venancio Orea, a nombre de los quejosos, señaló que durante la jornada electiva hubo un evidente acarreo de personas, así como la compra de votos para favorecer a personajes ligados con la administración estatal con lo que se excluyó a los militantes de base.

Expresó que estas acciones vulneraron los principios de equidad y va en contra de la ideología de no mentir, no robar y no traicionar que rige la vida interna de Morena y que es fundamental para consolidar el proyecto de la cuarta transformación en el país.

“Reiteramos el exhorto a los compañeros que han quedado como consejeros que si quedan como consejeros que renuncien a su cargo público o como funcionarios públicos (…) Tenemos todas las pruebas necesarias para impugnar y desde luego que vamos a presentar las quejas ante las instancias correspondientes”.

Demandaron a los órganos internos de Morena revisar con objetividad las quejas y denuncias que se presenten y en su caso anular los resultados de la elección interna y reponer el proceso para elegir a los consejeros estatales.

Precisó que el llamado a los presidentes municipales que fueron electos consejeros como es el caso de Tepeaca, para que soliciten licencia al cargo ya que no deben descuidar sus funciones en el gobierno municipal.