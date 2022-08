Al revelar que siempre ha estado destapado, el consejero nacional vitalicio del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Fraile, advirtió que buscará abanderar al partido de sus amores en el proceso de 2024 por la gubernatura de Pubela.

Recordó que no es la primera ocasión en la que entrará al seno del blanquiazul para obtener en la contienda interna, la candidatura rumbo a Casa Aguayo.

Valoró que desde hace más de cuatro décadas continúa recorriendo el estado para conocer las quejas, inquietudes y carencias de la comunidad poblana.

Francisco Fraile añadió que va más a las comunidades de la entidad con más carencias, con más pobreza para tener argumentos y trabajar.

"Estoy destapado desde hace muchos años, he recorrido el estado, lo sigo recorriendo, me encanta estar con la gente que menos tiene y estoy haciendo un esfuerzo serio de algunas regiones con los más pobres, principalmente. No se como les caiga a mis compañeros pero como siempre estoy aquí, bien y de buenas, echándole ganas”.

Reglas claras

Acentuó que en el Partido Acción Nacional (PAN), sí existen reglas claras para desarrollar sus procesos a pesar de la serie de críticas que recibe.

"El desarrollo de las acciones en la selección de postulados, son muy precisos y se respeta la voz cantante de la mayoría como ocurre en las democracias auténticas".

Finalmente, al referirse al regreso de Javier Lozano Alarcón a las filas del panismo, priorizo que el morenovallista es comodino.