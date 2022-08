El diputado Rafael Micalco Méndez sostuvo que el Partido Acción Nacional (PAN) no tiene candidatos y quienes aspiren a competir en la elección 2024 primero deben trabajar en el fortalecimiento del blanquiazul, quien advirtió que las cosas pueden cambiar de acuerdo a las coyunturas.

En conferencia de prensa, quien fuera presidente estatal del PAN, advirtió que es muy prematuro hablar y asegurar que está definido quién será el abanderado del albiazul y encabezará una eventual alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en caso de que se concrete.

Enfatizó que este tiempo previo al proceso de designación de candidatos debe ser aprovechado para fortalecer la unidad de la militancia y convencer a más ciudadanos para que respalden el proyecto de estas tres fuerzas políticas.

“Hoy en el PAN no tenemos candidato o candidata ni al Gobierno del Estado ni a ninguna posición. Sostengo que para un servidor todavía no son momentos para destaparse para uno u otro cargo (…) Creo que hoy tenemos que seguir, los que somos funcionarios de elección popular, trabajando para lo que fuimos electos y no hay ninguna decisión sobre ello”.

Micalco Méndez subrayó que se tiene que esperar a que las dirigencias nacionales confirmen su acuerdo de alianza y posteriormente el género para las candidaturas para que inicien los destapes de los aspirantes a un cargo de elección popular en Puebla.

Expresó que se han tenido reuniones entre liderazgos, el sábado una comida convocada por el presidente municipal Eduardo Rivera, fue una reunión de amigos, “pero hoy en el PAN no se tiene candidato ni candidata, ni al gobierno del estado, ni a ninguna posición”, insistió Rafael Micalco.

“Todavía no son los momentos para destaparse para uno u otro cargo, quienes son funcionarios por elección popular tienen que seguir trabajando para lo que fueron electos. No hay ninguna decisión al respecto, y si bien alguien pudiera tener mayor conocimiento en el partido, y pudiera ser los más natural para alguna posición en el 2024, también es cierto que la coyuntura política va a marcar muchas pautas”, finalizó.