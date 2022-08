Diputados de Morena, encabezados por su coordinador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, señalaron que los informes que rendirán del 15 de septiembre al 15 de octubre, serán sin simulaciones ni destapes para el 2024.

Por otro lado, invitaron al líder nacional de Morena, Mario Delgado para que también asista a sus eventos como una muestra de imparcialidad.

En conferencia de prensa, el líder de la bancada de Morena Puebla se refirió al evento del sábado pasado en donde indicó que son todos son bienvenido, pero al final de cuentas el tema es de los poblanos y a ellos no les corresponden los destapes.

Expresó que es fundamental poderse conducir con los principios de la Cuarta Transformación (no robar, no mentir, no traicionar) y recalcó que no se pueden hacer actos simulados de informes.

En ese sentido, Céspedes Peregrina recordó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha señalado que el pueblo es sabio, no es tonto, no se deja engañar y sabe diferenciar perfectamente entre lo que es una verdad, y lo que es una mentira.

"Se tienen que hacer informes cercanos a la gente, con quienes votaron por uno a quienes se les tiene que rendir cuentas".

Céspedes Peregrina también manifestó que en su caso y sus aspiraciones, se esperará los tiempos que marca la ley, y no hacer actos como simulaciones, pues refirió que lo único que buscan es engañar, confundir, y hasta coaccionar.

“El dinero del pueblo es para el pueblo, y el de los programas sociales es para el pueblo, y es importante que en ese aspecto los legisladores se conduzcan con apego a la ley, pero hablándole con verdad a la ciudadanía”.

Indicó que existe un gran inicio de la Cuarta Transformación donde todos forman partes, han sido llamados, y se asumió la responsabilidad y compromiso de conducirnos bajo esos principios se tiene que seguir abonando a ello y no se puede callar, se tienen que decir las cosas como son con mucha claridad.

Al hablar de Mario Delgado, Sergio Salomón manifestó que el dirigente estará buscando aplicar reglas y piso parejo porque así lo marcan los estatutos de Morena, y es el primer obligado a respetar los estatutos y reglamentos, se le dará el voto de confianza para que así se de.

Sobre los informes, indicó que se darán conforme a lo que establece la ley, y no es algo que se invente o se quiera hacer a manera, y quien viola la ley tendrá que ser castigado

Finalmente, añadió que se respetarán las reglas que establece la ley tanto en el monto, y que se deben de rendir cuentas a la población con datos reales.