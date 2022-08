Alejandro Armenta Mier fue electo con 36 votos a favor como aspirante de Morena a presidente del Senado de la República en sustitución de Olga Sánchez Cordero.

Armenta Mier, quien actualmente ocupa la presidencia de la Comisión de Hacienda en el Senado, pasó a la ronda final donde obtuvo la mayoría de los votos para encabezar la mesa directiva de la Cámara alta, contra 28 de Higinio Martínez.

“Decidí participar porque construimos a lo largo de meses y de años una tarea consolidar la cuarta transformación es un derecho legítimo que tenemos.me preparé para ello y por eso les entregue un plan de trabajo porque asumo con seriedad con responsabilidad con entereza con profesionalismo una alta responsabilidad”, señaló.

Indicó que se podrá recuperar la cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, “lo podemos hacer hemos sido leales al presidente y lo vamos a seguir haciendo no puede caber la menor duda hemos sido leales a morena hemos sido leales a la cuarta transformación”.

Manifestó que el nació en la democracia por un plebiscito plebiscitaria, “fui candidato no fui designado por el viejo régimen soy mixteco tengo sangre indígena aunque mi piel no la parezca y soy hombre de palabra soy hombre de palabra creo en la palabra honró la palabra recuerdo cuando en el monumento a la Revolución firme el acuerdo nacional contra la corrupción en el 2017”.

Recordó que después de firmar se acercó qué con el presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Andrés Manuel López Obrador.

“Le dije señor presidente estoy aquí porque desde donde he estado he combatido la corrupción el abuso del poder y soy nacionalista y por eso estoy aquí desde ese momento he honrado y lo voy a seguir haciendo con trabajo eficiente con lealtad eficaz pondré todo mi empeño si ustedes así lo permiten para dirigir con entereza con profesionalismo con apego a la ley en equipo porque el senado es un cuerpo colegiado y porque la mesa directiva es un órgano de gobierno”.

“Soy un hombre como ustedes lleno de ideales de pasión de emoción de alegría conozco como ustedes a nuestra gente porque provengo de la lucha de la vereda del barrio”.

“Aprendí de las mesas directivas lo que es la prudencia el tesón la humildad y el vigor para dirigir los trabajos que con equilibrio se tienen que hacer con otras fuerzas políticas pero respetando la mayoría que tenemos en el senado de la república como presidente de la mesa por ustedes honraré como siempre la lealtad al presidente y si no lo soy la seguiré honrando porque le di mi palabra al presidente de la república en 2017 y hoy les pido una oportunidad para ser presidente”.