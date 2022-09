Tras señalar que el segundo año legislativo tiene que ser intenso, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, rechazó que se haya vetado la realización de una comisión, o que se busque obstaculizar el trabajo de alguna diputada o diputado.

El legislador sostuvo que desde la junta de gobierno jamás se ha prohibido que se sesione una sola comisión, todas las diputadas y diputados tienen el derecho de poder participar en cada comisión, y de acuerdo a lo que tienen que hacer las áreas técnicas, es que puedan darle solución.

Dijo que siempre se ha buscado que haya una coordinación que es el deber ser de la Junta de Gobierno, y se ha pedido que en su momento puedan acudir con sus coordinadores porque ahí empieza el verdadero cabildeo político, y hacer política para poder encontrar las coincidencias.

Expresó que el trabajo que habrá en las comisiones en lo que resta de la legislatura será importante prudente que permita llegar a conclusiones, y no existe ningún tipo de bloqueo para nadie.

Recordó que el Congreso es un cuerpo colegiado donde las decisiones se toman por mayoría para poder alcanzar, los 22 o 28 votos según sea el caso.

Aclaró que también se trata de convencer a los habitantes de cada región y no basta con asistir al Congreso, hacer la propuesta, y después en la comisión decir se la votan o no, pero sin un cabildeo,

Dijo que cada quien tiene su propia estrategia, pero hay que dar todo el respaldo a quienes no tienen voz, quienes trabajan jornadas incansables, y es el personal de Congreso que sale diez, once, o doce de la noche, y que analiza no sólo un tema, sino los de 41 legisladores, más amparos, y todo lo que llega.

Insistió en que se trata de las áreas técnicas que no tienen voz en tribuna para poder defenderse de las descalificaciones, además de que se trata de personal que tiene toda una carrera en el poder legislativo y debe ser tomada en cuenta toda la experiencia que tienen en materia legislativa.

Céspedes Peregrina indicó que desde el inicio de los trabajos y con una profunda convicción democrática, propuse a mis pares, trabajar de cara a la sociedad bajo los principios de orden y legalidad; cercanía y consenso; transparencia y puertas abiertas; así como la necesaria vinculación con los Poderes del Estado.

Recordó qué en este primer año legislativo, estuvo siempre presente la pluralidad democrática que hoy se vive al seno del Congreso en cada comisión, cada discurso, cada iniciativa, cada exhorto, y en cada evento público al que se acudió al interior de todo nuestro estado, con la representación de este poder.