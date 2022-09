A menos de dos meses que inicie la discusión del paquete fiscal que presentará el ayuntamiento de Puebla, al Congreso del Estado, la propuesta del cobro por el Derecho de Alumbrado Público (DAP), podría quedar fuera una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha resuelto sobre su legalidad.

En conferencia de prensa, el diputado federal, Alejandro Carvajal Hidalgo hizo un llamado a los diputados de Morena en el Congreso de Puebla a rechazar nuevamente la posibilidad de cobrar el Derecho al Alumbrado Público (DAP) en 2023, porque este impuesto dañará a los poblanos.

El legislador recordó que se presentó a la Suprema Corte un exhorto para que resuelva en definitiva la acción de inconstitucionalidad promovida y determine quién tiene la razón sobre el cobro de este impuesto.

Expuso que la intención del presidente municipal deja en claro que su gobierno solamente busca obtener ingresos sin importar las afectaciones que provocará a la economía de las familias poblanas que siguen lastimadas por la pandemia de Covid-19.

“Se exhorto a la Suprema Corte para que en definitiva resuelva si el DAP es constitucional o inconstitucional, y a su vez Eduardo Rivera ya no lo aplique en su nueva ley de ingresos y tengamos que pagar otro importe más los poblanos que están saliendo todavía de una crisis económica de dimensiones muy importantes”.

Carvajal Hidalgo resaltó que los legisladores locales deben asumir una postura responsable y defender los intereses de los ciudadanos frente a “la ambición” del alcalde de Puebla y el riesgo que estos recursos sean desviados para el financiamiento de sus aspiraciones políticas.

En la cancha de la corte

El coordinador de los diputados de Morena, Sergio Salomón Céspedes Peregrina recordó que el DAP es un tema que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que va a determinar la constitucionalidad del mismo.

Al ser cuestionado sobre si en la Ley de Ingresos 2023 estará el DAP, indicó que mientras no haya una definición por parte de la SCJN, no se podrá incluir en las leyes de ingresos no sólo del ayuntamiento de la capital, sino de todos los demás municipios.

Aclaró que el Congreso ha actuado con responsabilidad en la aprobación de los presupuestos, y el llamado a las autoridades municipales es a que hagan las cosas bien, y apegarse a la legalidad.

Por su parte el presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Estefan Chidiac, recordó que existe un recurso de inconstitucionalidad promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por lo que antes de hacer modificaciones para incluir el cobro del DAP, se pidió a los ayuntamientos esperar el resolutivo de la Corte, respuesta que se aprobó por unanimidad de votos.