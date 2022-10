El diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Micalco Méndez, reconoció que en la LXI Legislatura hay avances, y la bancada está actuando a la altura de las circunstancias, y demandó que haya una mayor comunicación entre las bancadas para poder sacar las iniciativas pendientes.

En entrevista con Intolerancia Diario, al hablar del primer año como diputado local, expuso que el balance es bueno, se han presentado iniciativas no tan polémicas que van a ayudar a diversos sectores de la población, tema de jóvenes de personas con discapacidad Pymes, tema electoral.

Aclaró que también se han presentado iniciativas polémicas, como la difamación que causó algo de ruido, detención oficiosa que se ha hecho un uso excesivo de esa figura, y lo que se pide es privilegiar la presunción de inocencia, incluso el tema fue retomado por la corte, sin que se decida.

“A decir de los ministros hay 92 mil detenidos con esa figura que no han sido enjuiciados, no han dicho si son culpables o inocente, y son vidas que se afectan; se presentan los presos políticos, y me tocó defender a algunos de ellos después de perder año y medio de su vida, afectando sus familias. Aunque la iniciativa no prospere en la mesa, causa ruido”.

Avance con la reforma al Poder Judicial

Respecto al trabajo al arrancar el segundo año legislativo, expresó que la semana pasada se vio un avance, y hay que reconocer, una propuesta del ejecutivo respecto del tema judicial que de lo acordado posiblemente quedaron cosas pendientes ya que ninguna ley es perfecta, todas son perfectibles, y más cuando la sociedad es tan cambiante.

“Las leyes se cambian y se amoldan conforme la sociedad va cambiando, y un ejemplo es que hace 15 años cuando fue por primera vez diputado local, el tema ecológico no estaba tan presente, el tema de género, y la seguridad”.

“La ley que se aprobó de manera unánime trae pendientes, lo rescatable es que se dio el tiempo para que los diputados pudiera analizar, sentir, consensuar cambios. En el caso del PAN se aportaron nueve cambios, de atender esas propuestas, y las cosas salieron bien en términos generales, se espera que se siente precedente ya que el próximo año que será de actividad política con destapes, y que eso no afecte el desempeño en comisiones”

Los pendientes

Sobre lo que falta en la legislatura expresó que hay pendientes, hace falta mayor comunicación, la ruta de la legislatura un poco cuidar las formas y darle tiempo a la iniciativas que se proponen. Hay muchas iniciativas en espera de ser analizadas, muchas no prosperen, pero si se requiere que se les dé el cauce.

Por la unidad en el PAN

Respecto a la situación de su partido, indicó que el PAN está en un proceso de renovación interna de los consejos estatal y nacional, y van a tomar parte de las decisiones hacia el 2024 y cosa positiva es que parte de las renovaciones es que se están llevando a cabo de manera ordenada, mesurada, la militancia sabe conducirse con respeto.

“Hoy no se tienen liderazgos del PAN enfrentándose públicamente, mediáticamente, se puede mejorar las disposición de algunos de esos liderazgos para comenzar a construir rumbo al 2024, y eso se logra con la voluntad de las dirigencias nacional, estatal y las municipales".

Verdadero trabajo

Finalmente, en su mensaje, manifestó que los panistas deben saber que los nueve diputados en la legislatura están trabajando de manera fuerte con los principios y mística del PAN, siempre inspirados en los ciudadanos, reconoció el trabajo de sus compañeras y al final de la legislatura se verá reflejado el trabajo a pesar de no ser mayoría.