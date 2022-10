El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Estefan Chidiac, indicó que los destapes ya no asustan a nadie, pues indicó que él no necesita destaparse y añadió que el caso de las “corcholatas” ya se convirtió en una “chunga” (broma).

En entrevista con Intolerancia Diario, al ser cuestionado sobre el informe del alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, dijo que él estuvo ahí, y el tono fue similar a la forma y método a cuando tomó protesta, pues explicó que es la línea que acostumbra hacerlo el ayuntamiento de Puebla.

“Eduardo Rivera no necesita que lo destapen, al igual que los aspirantes del PRI y de Morena no lo necesitan, están todos destapados, corcholatas y no corcholatas, ya se volvió una chunga”

A la pregunta sobre si él se va a destapar de cara al 2024 señaló “No necesito destaparme, todo político con capacidad, nivel, es un aspirante, y el que diga que no, es falso”.

Respecto a si debe terminar con la simulación y que la gente se asuste por los destapes, Jorge Estefan Chidiac indicó que la gente ya no se asusta, lo único que causan son pláticas y comidillas, pero los aspirantes del PRI y del PAN están ahí, todo mundo sabe quiénes son, ya no nos demos por alarmados.

El priísta manifestó que hay que esperar para el 2024, si en PAN y el PRD ya decidieron a quién van a apoyar que lo hagan.

“Los dirigentes nacionales están en su derecho de apoyar a Eduardo Rivera, mal haría Marko Cortés en no apoyar a un panista, y el PRD no tiene candidato en Puebla hablando honestamente aunque tiene grandes cuadros como el dirigente estatal, pero no está buscando la candidatura. Nosotros en el PRI tenemos a varios, y ya decidiremos si ponemos o no a alguien a competir con el que el PAN ponga si es que se hace una coalición”.

Manifestó que en el PRI hay mujeres muy buenas como Blanca Alcalá, Lucero Saldaña, y varias más, la secretaria general, pero que no coman ansias, además el PAN y el PRD dicen que no habrá alianza, a la mejor están sacando su propio candidato.

“Lamentamos que a nivel nacional el PAN y el PRD estén cayendo en un falso debate, ya que el dirigente nacional Alejandro Moreno ha señalado que si no se da la coalición no será por falta de voluntad del PRI, nosotros no somos los que estamos rompiendo la coalición si es que se llega a romper, pues hoy es un limbo”, finalizó.