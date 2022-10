Al Partido Revolucionario Institucional (PRI) “no le tiembla la mano” para votar por decisiones complejas o controversiales, que son por el bien del país, afirmó el coordinador de su bancada en el Congreso del estado de Puebla, Charbel Jorge Estefan Chidiac, al hablar sobre el apoyo que otorgaron para que las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el año 2028.

Ante el gobernador Miguel Barbosa Huerta, y el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, quien asistió a la sede del Poder Legislativo para explicar los alcances de esta reforma, el priista también reiteró que el PRI mantiene la postura de no aceptar la transferencia de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, porque significaría una militarización definitiva.

“Que quede claro que cuando se trata del bien del país, a los priistas no nos tiembla la mano para votar por decisiones complejas o controversiales, como tampoco para detener las que a nuestro punto de vista afectan a los intereses de la sociedad; como lo fue la Reforma Energética”, expresó el diputado, quien aceptó que el “tricolor” ha sido criticado injustamente por su decisión.

Resaltó que el Revolucionario Institucional dejó atrás la soberbia política y legislativa para evitar que las fuerzas armadas fueran acuarteladas en 2024, como establecía la iniciativa original, pues se dejaría en indefensión a la sociedad.

“Por eso estamos apostando en extender el plazo al 2028, esto nos dará la oportunidad de tener una transición viable para la consolidación de la Guardia Nacional civil”.

Charbel Jorge Estefan Chidiac explicó que el voto del PRI a la Reforma Constitucional no será un “cheque en blanco”, toda vez que el documento incluye medidas de control civil y de rendición de cuentas para la corporación.

“Tenemos un compromiso histórico con Puebla y con la República, los altos índices de violencia y la brutalidad con la que actúan los criminales amenazan la paz”.

“Es momento de dejar las divisiones y los sectarismos, recordemos que una verdadera oposición no es la que anula el poder, sino la que modera sus excesos”, declaró el coordinador legislativo.

Por lo anterior, pidió a los gobernantes concentrarse en las soluciones y en la atención a la problemática actual en materia de seguridad, pues, aunque muchos critican públicamente la decisión del PRI, saben que tiene razón.

También llamó en el Congreso a no caer en falsos debates, que limiten y acoten el análisis del problema a un simple sí o un no. “Ser oposición no es sinónimo de obstrucción, pero tampoco de sumisión”, aclaró.

Resaltó que, en Puebla, ha existido diálogo y voluntad política entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, lo que ha permitido la aprobación de distintas iniciativas, la más relevante y profunda, la Reforma Judicial que recibió el voto unánime de los diputados.

Refirió que todas las propuestas enviadas a los legisladores por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, han sido discutidas, analizadas y debatidas en el marco de la tolerancia y el respeto.

“Como oposición no hemos sido obstáculo para el avance de sus propuestas, pero tampoco hemos sido testigos mudos”, le dijo al mandatario poblano.

