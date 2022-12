El ex dirigente estatal en Puebla del hoy extinto partido político, Redes Sociales Progresistas (RSP), Ramón Fernández Solana, anunció que se suma al proyecto del senador Alejandro Armenta en su carrera por la gubernatura de Puebla.

A través de sus redes sociales, Fernández Solana declaró su apoyo al presidente de la Cámara de Senadores:

“No nos hagamos bolas, no es un tema de partidos, es un tema de proyecto, capacidad y honestidad @armentapuebla_ lleva + de 33 años preparándose para ser Gobernador de Puebla y es el mejor y más capacitado para serlo, por eso me sumo a su proyecto de manera ciudadana”.

No nos hagamos bolas, no es un tema de partidos, es un tema de proyecto, capacidad y honestidad @armentapuebla_ lleva + de 33 años preparándose para ser Gobernador de Puebla y es el mejor y más capacitado para serlo, por eso me sumo a su proyecto de manera ciudadana. pic.twitter.com/rIRE5fPZgh