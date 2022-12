El coordinador de los diputados locales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Sergio Salomón Céspedes Peregrina, indicó que hay que mantener la unidad y cercanía con el Pueblo, aunque algunos prefieran no estar en Puebla, e irse a tomar una “tacita de café”.

En conferencia de prensa al ser cuestionado sobre la marcha del domingo pasado, mencionó que fue una dinámica abierta para quienes tuvieron la disposición de participar pues a quienes les interesan los poblanos y el partido se dieron cita al lado del gobernador Miguel Barbosa

Precisó que el llamado es abierto del líder político en Puebla, Luis Miguel Barbosa, a todas las corrientes que quieran y coincidan con el presidente, a la movilización en apoyo, y acudieron de todos los sectores, gente de todo el estado.

“Quien no quiso venir fue porque no tuvo la disposición, y cuando no se está en Puebla, no se vive, no se siente, y no hay condiciones para poder criticar una marcha en torno a la unidad, que sí vieron los poblanos".

Reiteró “Llegaron los que quieren generar la unidad, quienes quieren generar la fortaleza, los que no quisieron dicha unidad, y se les recomienda prudencia y cabeza fría, y que estén tranquilos porque al final será el pueblo el que decida".

Sobre la reunión de Claudia Rivera con Mario Delgado, señalo “Cada quien decide dónde quiere estar, los poblanos decidimos estar con el pueblo, hay quienes deciden irse a tomar una tacita de café”.

De la participación de gente de otros partidos políticos, Céspedes Peregrina afirmó que son recibidos dentro de Morena todos aquellos perfiles que estén interesados en sumar al movimiento.

Rechazó que el evento tuviera el objetivo de querer generar una imagen favorable a favor de alguno de los personajes que han manifestado sus intenciones de competir por la gubernatura del estado.

Habrá recursos adicionales

Por otra parte Sergio Salomón Céspedes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado señaló que el presupuesto anunciado por Zoe Robledo es independiente al presupuesto establecido por los legisladores.

Insistió en que este anuncio va dentro de la proyección que tiene el instituto, y va más allá de que alguien quiera etiquetárselo o no, y se celebra que se dé prioridad al tema de la salud, y que se retome el proyecto de Amozoc.

Dijo que se mantiene el trabajo para el Presupuesto de Egresos 2023, y se está haciendo el análisis para ver en dónde se pueden hacer las reasignaciones, y si bien es un presupuesto amplio, hay cosas que están ya etiquetadas como nóminas, sueldos, tema de salud, de seguridad, y se va a priorizar la seguridad, y salud.

Resaltó la disciplina financiera con la que ha actuado el gobierno del estado, y permite tener cuentas claras, y el manejo que se da en la actual administración.