El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dijo que respeta la colocación de espectaculares con la imagen de Ignacio Mier, pero en estos momentos, el legislador federal no está haciendo las cosas adecuadamente.

En entrevista, tras ser cuestionado por los espectaculares de la revista Tendencia con la imagen de Ignacio Mier, señaló que son legítimas aspiraciones de todos, los que crean tener un derecho,no obstante, afirmó que es muy importante respetar la ley, por lo que habrá los tiempos para ello.

En ese sentido, agregó que en el caso de Ignacio Mier da la sensación de desesperación por querer promocionarse por todos lados, y habrá que tener mucho cuidado con ello

“Es importante que tengan claro que hay que estar concentrados en los trabajos propios que se desempeñan hoy en día y muestra de ello es que no está haciendo las cosas adecuadamente y hoy vemos lo que pasa a nivel federal que no es lo más deseable”.

"Actualmente el panorama con las reformas a nivel federal no es el más óptimo, que haya una buena reforma que permita darle claridad y no confunda a la ciudadanía, y es dónde se deben concentrar todos quienes son funcionarios públicos”,

“Tenemos que darle la cara al pueblo pero no con mentiras, con mucha transparencia, el problema no es el “no saber”, sino el no reconocer y enmendar el camino, y es importante acercarse con la gente que conoce, asesorarse adecuadamente, tener mucho cuidado con lo que se expone. Son prácticas que no se han olvidado todavía”

Advirtió que se ve una notoria desesperación por ser conocido, eso es notorio, es decir, un intento desesperado por incrementar su nivel de conocimiento no obstante que el cargo que tiene, como coordinador y como diputado federal, serían suficientes para que, con trabajo y resultados, la gente lo conociera y reconociera.

“Lo segundo es que, yo diría, que cualquier aspiración es legítima, pero quienes ostentamos un cargo de representación popular tenemos que ser responsables y hacerle honor al cargo que nos otorgaron los ciudadanos”.

“Yo soy un convencido de que el trabajo y los resultados son los que hablan de ti. Esa es mi convicción. Creo además que hay momentos en los que no vale ninguna distracción, como este momento que vive el país con la Reforma Electoral. El Presidente requiere operadores que estén dispuestos a poner todo su tiempo y toda atención en las prioridades de la Cuarta Transformación, aquí sí que no hay agenda personal o aspiración política que se anteponga, la transformación es primero”.