A pesar de que Puebla tiene 217 municipios, el Tribunal Electoral del Estado (TEEP) tiene un solo notificador para atender las cuentas de los tres magistrados, por lo cual se solicitará una ampliación al presupuesto 2023 al menos para que haya dos notificadores por magistrado.

Lo anterior fue informado por la presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Idamis Pastor Betancourt, quien adelantó que buscará sostener una reunión con los diputados locales para obtener un incremento presupuestal de cara al inicio del proceso electoral 2023-2024.

Explicó que actualmente se encuentran trabajando 42 personas dentro del órgano, por lo que será necesario la contratación de más personal para poder hacer frente a las actividades electorales, y se necesita en un año no electoral que cada uno de los tres magistrados cuente con al menos dos notificadores.

Recordó que el próximo año en la elección más grande se van a necesitar al menos 10 personas por cada una de las tres ponencias con las que se cuenta.

"Buscaría una reunión, por supuesto que voy a buscar un acercamiento con ellos (diputados) para solicitarles un aumento presupuestal", declaró.

Sin denuncias por actos anticipados de campaña

Por otra parte , Pastor Betancourt refirió que aún no se cuenta con ningún expediente en el TEEP referente a presuntos actos anticipados de campaña por parte de quienes han levantado la mano para contender en el 2024.

Explicó que se debe a que los hechos que han sido acusados todavía se encuentran siendo analizadas en el Instituto Electoral del Estado, por lo que estarán a la espera de sus resoluciones.

“El llamado a los aspirantes y partidos políticos, el llamado es a que actúen con prudencia, estamos para recibir todas y cada una de las impugnaciones quejas, o juicios para la protección de sus derechos ciudadanos que interpongan, los cuales serán resueltos apegados a estricto derecho”.

“Que respeten los tiempos, que respeten la ley, que busquen las resoluciones que sacamos en el proceso anterior, y que respeten a los niños, que no utilicen imágenes de ellos, es importante, que respeten los derechos de ellos, que sepan cuáles son las reglas que deben de prevalecer, que sean serenos, que tomen las cosas con calma, y que vayan poco a poco de a los tiempos, haciendo su activismo político”.

Caso Cholula

Referente al caso de la regidora de San Pedro Cholula, Beatriz Pérez Fragoso, quien fue suspendida del cargo por la presidenta municipal Paola Angón, dijo que aún no ha recibido ninguna denuncia, pero estará pendiente para atender el tema.

Reiteró que precisó que la violencia contra la mujer se tiene que erradicar totalmente, los actores políticos, medios de comunicación, entender que eso no está bien, que serán sancionados, y habrá consecuencias sus actos.

“Deben de respetar el derecho que tiene cada mujer de actuar y no estarla juzgando de acuerdo a su género, está mal, deben de respetar. Los presidentes municipales ejercen violencia política en contra de las regidoras al no pagarles, a ponerlas a limpiar los baños, al decirles que les van a dejar de pagar porque no tienen la misma capacidad que los hombres”.

La magistrada señaló que las consecuencias que van a enfrentar quienes ejercen violencia política de género, si son encontrados responsables de cometer estos actos, se les anota en el padrón, y se les impide ser candidato.

“Si está el proceso interno del partido, y está dentro del catálogo del INE de sujetos sancionados por violencia política, en ese momento no pueden ser candidatos”.