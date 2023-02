El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime Natale Uranga, criticó los señalamientos del PAN que asegura que el programa de verificación vehicular es una medida recaudatoria, e indicó que hay situaciones que han afectado más a los poblanos, y actualmente se siguen pagando.

Advirtió que el Partido Acción Nacional (PAN) no tiene calidad moral para criticar las políticas públicas del gobierno del estado de Puebla, cuando ellos en sus sexenios, concesionaron todos los servicios posibles, y generaron una deuda que es pagada con recursos que podrían destinarse.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso cuestionó a la dirigente panista Augusta Díaz de Rivera, criticó los precios de la verificación en el estado de Puebla, además de otras obligaciones que se tienen en los automóviles.

Indicó que hay prioridades, y una de ellas es revertir el daño al medio ambiente, e indicó que gobiernos panistas y priístas decidieron dejar que crecieran las problemas, y ahora las actuales generaciones tienen que hacer algo para proteger al futuro.

Advirtió que no es una medida recaudatoria, e indicó que hay un costo fijo por la verificación, y los gastos que se dicen referente a las placas, fue un programa gratuito durante más de un año, y muchos no lo aprovecharon.

Mientras en el tema de las fotomultas, son infracciones que se aplican por no respetar los límites de velocidad y poner en riesgo la vida de los demás.

Natale López, respaldó la prórroga que se brindó a los transportistas y conductores para el proceso de verificación, dejando en claro, que ya no deben existir más beneficios para este sector de la población.

Rechazó que el cobro de 628 pesos sea una medida recaudatoria, pues recordó que con base en la última comparecencia de la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno del estado,

“Que no se les olvide el Museo Barroco, que no se les olvide la rueda, que no se les olvide el tema de agua de Puebla, con qué calidad moral hablan ellos en estos momentos”.

Enfatizó que es evidente que Díaz de Rivera Hernández solamente busca sacar raja política y obtener una rentabilidad electoral de cara a los comicios del próximo año porque en su momento respaldaron las medidas recaudatorias impuestas en el sexenio del gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas.

“Con qué calidad moral nos habla cuando ellos concesionario todo, nos endeudaron, ya se les olvidó el Museo Barroco, se les olvidó la rueda, la concesión del agua y la Ley de Expropiación, con qué calidad moral hablan ellos en estos momentos, por supuesto que quieren sacar raja política”.

Natale Uranga demandó a Díaz de Rivera Hernández dejar a un lado la doble moral y frenar su crítica sobre el programa de verificación vehicular y por lo contrario reconocer que la administración estatal está flexibilizando los requisitos para que todos los automovilistas cumplan y se proteja el medio ambiente.