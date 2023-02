Tras una militancia de más de 40 años en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alberto Jiménez Merino anunció su retiro del trabajo partidista al indicar “no puedo permanecer donde ya no quieren que estés y como lo he expresado, el orgullo de pertenencia al PRI a la Unión Campesina CNC, y el orgullo de pertenencia a la Unión Agronómica se perdió”.

En entrevista con Intolerancia Diario, quien fuera diputado federal, y candidato al gobierno del estado, confirmó que se retira del trabajo partidista y aclaró

“He sido de los militantes más leales y estoy agradecido con el PRI, en altas y bajas, sin embargo no puedo permanecer donde ya no quieren que estés y como lo he expresado, el orgullo de pertenencia al PRI a la Unión Campesina CNC, y el orgullo de pertenencia a la Unión Agronómica se perdió".

“Ya no hay nada que hacer y es tiempo de ver hacia otros horizontes donde podamos seguir sirviendo a los poblanos que es el privilegio más grande que he tenido en mi vida, sin odios ni rencores, simplemente cuando ya no quieres que estés, a qué te quedas”.

Al preguntarle si se le verá en algún momento en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) declaró, “no hay un destino aún, todavía no lo he determinado, pero puedo asegurarles que vamos a seguir trabajando por Puebla. Voy a escuchar invitaciones con mucha seriedad y tranquilidad, no descarto nada, pero aquí no puedo estar”.

Referente a quién no da el lugar a Jiménez Merino, aclaró que ha escrito todo, “no estoy peleando con nadie, simplemente que para mí el orgullo de pertenecer es muy grandioso, y cuando ya no existe, entonces me retiro”.

Al preguntarle de los años de militancia explicó: “Fue cuando egrese como ingeniero agrónomo de la Universidad de Chapingo en 1982, siempre en altas y bajas, en la mini gubernatura, buscando la representación del partido, apoyando a los candidatos cuando no salía, a mi nadie me puede decir de ningún mal agradecimiento, siempre he puesto por delante mi gratitud y mi agradecimiento. En altas y bajas hemos estado, en fáciles y difíciles, creo que muy tranquilo de la decisión, ya no hay nada que hacer ahí".

Sobre qué necesitaría Jiménez Merino para seguir en el PRI, aclaró “no estoy reclamando nada, simplemente que si me gustaría ver a gente congruente y dirigentes que lo que digan cumplan, solamente eso. Cada quien que asuma y se ponga el saco que le toque, no se hará ningún tipo de enojo, es una decisión tomada, es un ciclo que se cierra”.

Alberto Jiménez Merino al preguntarle si ha tenido contacto con Enrique Dóger, Ignacio Mier, finalizó explicando “no me he reunido con nadie, no existe nada”.