El representante del canciller Marcelo Ebrard en Puebla, Juan Carlos Natale López, anunció la adhesión de liderazgos locales, entre ellos expresidentes auxiliares, así como la del exfutbolista Roberto Ruiz Esparza, junto con otros bloques en apoyo al proyecto denominado “Puebla con Marcelo Sí"; desmarcó al canciller de las bardas que se han pintado.

En conferencia de prensa, el diputado federal dijo que Marcelo Ebrard, recordó la presentación de su libro “El camino de México”, en el que expone que los ejes principales de su gobierno son la reducción de las desigualdades y fortalecer la clase media en el país, lo que demuestra que se tiene un proyecto.

Natale López, señaló que pocos aspirantes cuentan con cuarenta años de experiencia como el canciller, mismo que garantiza el desarrollo del país por los proyectos que se realizaron durante su gestión como jefe de gobierno.

Asimismo aseguró que el canciller no está detrás de la colocación de anuncios espectaculares en Puebla, aunque estos no violan la ley electoral.

En su carácter de enlace del proyecto presidencial en la entidad, dijo que los apoyos para el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) van en aumento y a la fecha suman 31 organizaciones civiles y sindicatos adheridos a “Puebla con Marcelo Sí”.

Cuestionado sobre los espectaculares que aparecieron sobre Periférico Ecológico son la imagen del canciller en una portada de revista, respondió que es una situación que le compete a los dueños de este medio de comunicación.

“Desconozco el tema, seguramente los medios de comunicación lo invitaron a ser parte de su portada como lo han hecho con muchos políticos y están en su derecho mientras no violen la ley y ahí no se viola la ley, entonces, mientras no se viole la ley todo está bien y lo demás son expresiones de la gente que hace a favor de todos”.

Natale López desestimó que Ebrard Casaubón pudiera enfrentar alguna denuncia por presuntos actos anticipados de campaña asegurando que estas publicaciones no vulneran la ley electoral porque se trata de publicaciones informativas y no políticas.

Por su parte el exaspirante a la presidencia municipal de Puebla, Roberto Ruíz Esparza, destacó la afinidad con el proyecto que encabeza Ebrard Casaubón en temas como la defensa del medio ambiente; el impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación; el desarrollo sostenible; la equidad de género y la lucha contra la violencia hacia las mujeres; el combate al tráfico ilegal de armas; así como el apoyo al deporte y a los jóvenes.