El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Eduardo Castillo López anunció que el Congreso revisará el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Puebla (COIPEP) para detectar si existe alguna laguna legal y en su caso reformarlo para sancionar la pinta de bardas.

En entrevista adelantó que iniciará un análisis de la ley luego que la magistrada presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), Idamis Pastor Betancourt, evidenció algunas deficiencias para castigar estos posibles actos anticipados de precampaña.

Castillo López que los aspirantes a un cargo de elección popular deben ser mesurados y apegarse a los lineamientos que establece la ley electoral y no pretender burlar el marco normativo local.

“Déjame revisar la ley y posteriormente estaría haciendo un comentario más respetuoso, más adecuado y más pertinente. Si existe alguna laguna sabremos como está y dónde está para que pueda dar una opinión más certera. Soy respetuoso con todos los que se están promocionando, pero nosotros ahorita no tenemos ningún tema”.

Castillo López sentenció que en caso de tener reformar el COIPEP se tendrá que hacer a la brevedad posible para que puedan ser sancionada la pinta de bardas con los nombres de aspirantes a competir en las elecciones de 2024.

La semana pasada la presidenta del Tribunal Electoral del Estado Idamis Pastor Betancourt dijo que la pinta de bardas con nombres de políticos, por el momento no puede ser sancionada, una vez que no ha iniciado el proceso electoral, y por lo tanto no se consideran como actos anticipados de campaña.

En entrevista la magistrada explicó que el Código Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales de Puebla (COIPEP) tiene “vacíos legales” que impiden sea sancionada la pinta de bardas con los nombres de aspirantes a un cargo de elección popular.

Destacó que las bardas rotuladas en las que se promociona la imagen de algún actor político no son consideradas actos anticipados de campaña debido a que en este momento no está activo un proceso electoral.

Apuntó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una serie de criterios para sancionar los actos de promoción anticipada, sin embargo, entre estos no se encuentra la pinta de bardas.

“Derivado de las sentencias que ha emitido la Sala Superior sí existen vacíos legales y deberían de considerarlos desde otra perspectiva. Existen los criterios de Sala Superior y son en los que nos basamos nosotros (…) Mientras no esté cerca del proceso electoral pueden manifestarse”.

Pastor Bentancourt apuntó que los actores políticos deben ser responsables y evitar incurrir en violaciones a la ley electoral aprovechando este vacío legal existente que genera contaminación visual en Puebla.