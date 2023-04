La Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Congreso del Estado, que preside la diputada Norma Sirley Reyes Cabrera, avaló una respuesta a un oficio ciudadano donde se refrenda el compromiso del Poder Legislativo para la realización del proceso a los Pueblos y Comunidades Indígenas de la entidad.

Tras el oficio remitido por el presidente de Comunidades Indígenas Unidas en Defensa del Maíz y Nuestra Cultura, José Julio Cuz Nieto, donde solicita que se les considere en la toma de decisiones legislativas, que impacten directamente a este sector de la población.

Sirley Reyes indicó que hay todo un proceso en el que se está escuchando a las comunidades y cumpliendo con lo que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los integrantes del órgano colegiado avalaron la respuesta al oficio en mención,con el objetivo de dar la pertinencia cultural a este proceso participativo, se escuchen y tomen en cuenta sus propuestas.

Asimismo, al tomar conocimiento del escrito y dar acuse de recibo, los integrantes del órgano colegiado refirieron que aún cuando ya se está llevando un proceso de consulta, se tomará en consideración el contenido del oficio para efectuar las acciones legislativas, en el momento procedente.

En junio concluye el proceso

Además, se dio a conocer que la reforma a la Ley de Pueblos Indígenas y comunidades afromexicanas estará en junio, una vez que concluya la consulta, misma que se encuentra en la tercera etapa, con ello se evitará que el Congreso del Estado sea sancionado por la SCJN.

Las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron como la 112/2020, y 131/2020, y la 186/2023, ahora se protegerán los derechos de los siete pueblos: popoloca y ñañú, ahora mazateco y mixteco, tepehua, náhuatl, totonaco.

Fue la CNDH la que presentó la acción de inconstitucionalidad por no consultar, tienen que ser consultados, la sentencia no se discute, se cumple, si no que se acata,

La diputada Xel Hernández destacó los avances de la consulta indígena, de la cual ya se ha cubierto la primera etapa de análisis y diálogo con comunidades y ahora se están recorriendo más regiones hasta abarcar una importante cantidad de zonas poblanas.

“A la fecha llevamos 13 de las 19 sedes que corresponden a la primera fase, y como Congreso del Estado nunca esperamos que hubiera tanta participación de las diferentes comunidades; estamos contentos y seguimos trabajando con compromiso y atendiendo los llamados de la población”, refirió.

“En Puebla vamos por el camino correcto, la legislatura en funciones lo ha entendido, y está en proceso, etapa de acuerdos previos con las siete comunidades”, finalizó.