Enrique Doger Guerrero, reconoció que evalúa la posibilidad del separarse del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al argumentar que está en crisis y representa un porcentaje mínimo en la capital del estado, ademas de que sus dirigentes no responden a los intereses del partido.

Luego de haber llegado a la presidencia municipal de la capital en 2005 al ser postulado por el PRI, ser diputado local y federal, además de delegado del IMSS en un gobierno priísta, el también exrector de la BUAP, señaló que él es libre de apoyar a quienes no son priístas.

En entrevista con Intolerancia Diario, al ser cuestionado sobre su salida del partido al que llegó en 2004 y ser integrarlo al Consejo Político sin estar afiliado al partido, declaró “no he renunciado al PRI, ni he sido expulsado, pero veo al PRI en crisis, con liderazgos que no responden a la ciudadanía, y con una intención de voto muy baja”.

Dijo que en Puebla capital la intención es de menos del 3% votarían por el PRI, y la más baja posición que ha tenido el partido en su historia.

Sobre si le quedó grande el puesto, Doger Guerrero no descartó que en próximos días tendrá una definición para quedarse o irse luego de la crisis que se vive al interior del partido.

“Yo antes de priista, soy poblano, tengo el interés en Puebla, y por supuesto sigo y no he renunciado al PRI y tampoco me han expulsado y no tienen porque hacerlo”.

El expresidente municipal consideró que es la militancia la que debe responder si a Néstor Camarillo le quedó grande la dirigencia estatal de Puebla.

Respecto a que sino es una incongruencia que se mantenga en el PRI, pese a que apoya a un Mier Velazco, Doger Guerrero respondió que no, e incluso recordó que en anteriores gobiernos hubo priistas que trabajaron con Morena.

Los antecedentes

En entrevista anterior, el coordinador de los diputados locales del PRI, Jorge Estefan Chidiac acusó a Enrique Doger de actuar en contra del partido de manera sistemática en las elecciones de 2016 y 2018 ya que negoció con el morenovallismo, e incluso lo ocultó las actas de escrutinio cuando fue candidato al gobierno, le levantó la mano a Martha Erika Alonso cuando aún no concluía el proceso electoral.

Jorge Estefan, quien fuera presidente estatal de tricolor, recordó que desde la elección en que Rafael Moreno Valle, Enrique Doger ha actuado con deslealtad, y ha sido mal agradecido.

Precisó que obtuvo una diputación plurinominal cuando Javier "N" fue candidato a gobernador, y trabajó para hacerlo perder, después a su amigo Enrique Agüera hizo todo lo posible para que perdiera la alcaldía.

"Cuando fue candidata Blanca Alcalá, él era delegado del IMSS, pero también operó en contra de ella".