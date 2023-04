La diputada local por la capital, Guadalupe Leal Rodríguez pidió que el Ayuntamiento de Puebla asuma el control del mercado Amalucan, y entregue los espacios a quienes los trabajaron durante 50 años y pasaron casi tres años a la intemperie.

En entrevista con Intolerancia Diario, la legisladora señaló que el mercado cuenta con más de medio siglo, donde los comerciantes le apostaron por los vecinos trabajando en difíciles condiciones, y ahora que el lugar fue remodelado con recursos públicos.

Guadalupe Leal señaló que de acuerdo a la información proporcionada por algunos de los fundadores, en ese entonces, al ver que no tenían dónde comprar, pues le llegaron al lugar donde estaría uno de esos mercados prometidos por el Infonavit hace 50 años, pero no lo hicieron.

“Entonces comenzaron a levantar sus localitos, a vender el jitomate, el pollo, los chiles, la carne, hasta que la gente ya no tenía que tomar el Garita o el América para llegar al centro por el mandado”.

Leal Rodríguez expresó que el Ayuntamiento de Puebla debe recuperar el control del mercado Amalucan y garantizar seguridad antes de pretender obligar a los locatarios a reingresar.

Finalmente, reprobó el operativo policíaco desplegado en la parte baja del puente del bulevar Xonacatepec, pues explicó que no existen condiciones para que los vendedores vuelvan a ocupar sus espacios debido a que una agrupación comercial se apoderó del inmueble.