Tras la anulación del "Plan B", la senadora de la República por Movimiento Ciudadano (MC), Patricia Mercado, advirtió que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sientan un precedente para que estas acciones antidemocráticas no vuelvan a ocurrir.

En entrevista, al acudir al Congreso del Estado, señaló que es importante que la Corte haya declarado la inconstitucionalidad del "Plan B" de la reforma electoral, sobre todo, por el proceso legislativo, las y los legisladores tienen la responsabilidad de definir reglas y leyes que todos tienen que respetar.

Señaló que no se puede hacer fast track sin un análisis, lectura, discusión entre todos los que están, porque en democracia hay mayorías, pero también minorías y estas tienen la palabra, pues representan a millones de personas.

“El tomar decisiones de esa manera, donde no me importa el otro, no discutir con las minorías, porque yo tengo la mayoría, no procede, es lamentable”, dijo la senadora.

Patricia Mercado puntualizó: “A la oposición nos ha costado mucho trabajo que nuestros temas se incluyan en la agenda nacional, y me da gusto que la corte haya fallado en contra, y lo importante, es que no vuelva a pasar”.

“En el Senado, un senador dijo las cosas se van a decidir hasta que nosotros queramos porque somos mayoría, y eso habla de un discurso autoritario, excluyente cuando los demás senadores están ahí, representan a una parte muy importante de la ciudadanía”.

Reconoció que “aunque perdamos las discusiones todas las propuestas, hay el tiempo y el espacio para proponerlas discutirlas y al final cada quien es responsable de su voto y ese voto lo tiene que conocer la ciudadanía”.

“Por lo que sea hoy lo que ha dicho la Corte, es que no puede haber procesos legislativos con esa falta de entendimiento, de conocimiento, simplemente decir, que como la mayoría y decidió, no importa si lo mandó el presidente, o es una propuesta de la mayoría, se vota a favor sin que se sepa qué es lo que se está votando, o aunque sepa, que lo imponga sin preguntar a las otras representaciones”.

La senadora señaló: “La democracia es tolerancia, respeto al otro, construcción de las verdades complementarias de cada uno. Que esos sean los argumentos, y no permitir que los legisladores sean avasallados de esa manera por más mayoría que tengan”.