La expresidenta municipal de Puebla capital, Claudia Rivera, rechazó ser la autora de la campaña en redes “Toca Gobernadora”, y acusó que es parte de la guerra sucia en su contra una vez que es conocida por su trabajo, y estar en contra de la violencia en contra de las mujeres.

En conferencia de prensa, la exedil reiteró que se opone a cualquier forma de violencia contra las mujeres, así como contra todo contenido sexista, por lo que expuso que habrá que investigar quién o quienes son los que están detrás de ella.

“Es una realidad, en Puebla toca gobernadora, pero esta campaña no es mi responsabilidad y solo quieren adjudicármela para descarrilar mis aspiraciones rumbo a las elecciones de 2024".

La expresidenta municipal de Puebla rechazó tajantemente estar detrás de la difusión de los spots en redes sociales, que fueron calificados como discriminatorios y sexistas, afirmando que siempre ha apostado por la equidad de género.

Enfatizó que existen grupos políticos que buscan sacarla de la contienda electoral por ser la mujer más competitiva al interior del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y con las más altas posibilidades de ganar la elección.

“Por supuesto que me opongo a toda forma de violencia en contra de las mujeres y aunque ya me he venido deslindando, parece que existen algunas personas con un interés particular en querer confundir (…) No solamente ofende a quienes venimos de las bases, parece que se le olvida que el llamado es a trabajar”.

Rivera Vivanco reprochó que algunas voces como el senador, Alejandro Armenta Mier, le haya adjudicado esta campaña y afirmó que ese tipo de aseveraciones únicamente confunden a la militancia y no fomenta la unidad en la que deberían estar trabajando los liderazgos.

En ese sentido, reiteró que aún y cuando hay varios hombres que han levantado la mano para ser candidatos a alguna de las nueve gobernaturas que estarán en disputa en 2024, en cinco de ellas será una mujer, e indicó que ella tiene levantada la mano para representar al movimiento.

Insistió en que las mujeres están listas para competir por los cargos más importantes y asumir la responsabilidad del Gobierno de Puebla por los siguientes seis años y solo está a la espera que el Instituto Nacional Electoral (INE) defina el género de la candidatura.

Finalmente, sostuvo que durante su administración en el Ayuntamiento de Puebla entregó buenos resultados a los ciudadanos y este es su principal argumento para contender en el proceso interno de Morena y obtener la candidatura y después ganar la jornada electoral.