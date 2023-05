El coordinador de los diputados locales del Partido del Trabajo (PT), Antonio López, advirtió que el presentar iniciativas o puntos de acuerdo por destajo no hace más productivo a un legislador.

En conferencia de prensa, el legislador indicó que se tienen que analizar nuevas formas para medir la productividad de un diputado, ya que, desde su perspectiva, "el hecho de que presente decenas de iniciativas no significa que en verdad haya productividad porque muchas no cumplen con el proceso legislativo".

Indicó que ahora se debe evaluar no sólo por el trabajo en lo referente a las iniciativas que presenta, sino por su labor general como la gestión, atención a la gente y visitar el distrito que representa.

Precisó que no es lo mismo que se apruebe un punto de acuerdo o exhorto a una iniciativa que determinará una ley que tiene un impacto sobre los poblanos.

Indicó que él ha trabajado con programas como “Tómatelo a Pecho”, “Canastita Poblana”, e indicó que no hay recursos públicos, sino que se ha gestionado con fundaciones, así como con empresarios.

En ese sentido, rechazó que esté promocionando su imagen con recursos públicos, pues indicó que usar una camisa roja con su nombre no se encuentra penado legalmente, y en las visitas a su distrito tienen que identificarlos.

Listos para competir

Por otra parte, señaló que el Partido del Trabajo tiene perfiles muy competitivos para pelear por la alcaldía de Puebla en 2024.

López Ruiz, lamentó la postura adoptada por los legisladores, Iván Herrera y Alejandro Carbajal, quienes están menospreciando a los aspirantes a la presidencia municipal bajo las siglas del PT.

Enfatizó que la alianza “Juntos Hacemos Historia” debe dejar de lado los intereses personales y enfocarse en el fortalecimiento de la unidad y sumar a respaldar al perfil que tenga los mejores números y garantice un triunfo en las urnas.

“No estamos para dividirnos ahora, no estamos ahorita para faltarnos al respeto, no estamos para hacer conjeturas, no es momento. Si el perfil idóneo es de Morena o del PT pues creo que me metí a este movimiento para poder ayudar, para poder trabajar hoy en día estoy probando que mi trabajo me respalda”.

López Ruiz aseveró que su compañera legisladora, Nora Merino Escamilla, y él, tienen el posicionamiento suficiente para competir por la alcaldía de Puebla y en consecuencia deben ser medidos junto con los perfiles de Morena para elegir al más competitivo para encabezar la coalición.