El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Eduardo Castillo López, reconoció que no se descarta que se forme una comisión legislativa para analizar el cumplimiento de la empresa Agua de Puebla.

En entrevista al preguntarle de las dos propuestas que se formularon durante la pasada sesión ordinaria, la primera pidiendo la comparecencia del director de Soapap, y la segunda la integración de una comisión que revise los trabajos de la empresa, dijo que de esta última tiene que ser la Junta de Gobierno la que determine si es viable o no.

De la comparecencia de Gustavo Gaitán, director de Soapap, que pidió el diputado Iván Herrera Villagómez, explicó que las solicitudes se presentan por bancada y no de manera individual.

El legislador reconoció que en la capital y municipios conurbados se han presentado quejas por el servicio, pero es algo que deberá analizarse.

El legislador Antonio López Ruiz propuso la creación de una comisión inspectora y reguladora del servicio de agua potable pondrá un alto a quienes están utilizando el tema como bandera política y garantizará el cumplimiento del contrato.

Cuestionó la postura adoptada por el legislador, Iván Herrera Villagómez, y otros actores políticos que buscan responsabilizar al Poder Legislativo y al Gobierno del Estado por los problemas en el suministro del vital líquido para obtener una rentabilidad electoral, pero no proponen nada para solucionarlo.

Asumir responsabilidad

En otro tema Eduardo Castillo López señaló que el alcalde, Eduardo Rivera Pérez, no puede pretender deslindarse de la inseguridad en la ciudad acusando que cualquier cuestionamiento busca sacar raja política, tiene que cumplir su obligación.

Criticó que el presidente municipal intente minimizar el repunte de los índices delictivos a pesar de las cifras oficiales presentadas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y la aparición de cinco cadáveres en las últimas dos semanas.

Enfatizó que debe revisar y fortalecer su estrategia de combate de la delincuencia para hacer los ajustes necesarios y brindar la certeza a los ciudadanos que no serán víctimas de los amantes de lo ajeno y tampoco estará en riesgo su vida.

“Con la seguridad no se juega, imagínense que una autoridad diga eso que se trata de raja política, no, es un tema de gobierno. Hay direcciones y secretarías encargadas de ese tema que es de protocolos y hay que revisar qué está haciendo. No es para raja política”.

Castillo López reiteró que las críticas que hacen los diputados no tienen un trasfondo político, pero sí son el reclamo de los ciudadanos que viven en la capital del estado y que reclaman un algo a las ejecuciones y los robos en el transporte, transeúnte y autopartes.