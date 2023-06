El presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado, Jaime Natale Uranga, respaldó que se amplíe el plazo para la verificación vehicular, e indicó que con la entrada en operación de otros 14 centros se podrán evitar las largas filas que se registraron la última semana.

En entrevista señaló que se espera que los verificentros que faltan por instalarse en Puebla deben quedar listos durante el mes que se amplió el plazo para verificar sin multa, y lo importante es que se dé la respuesta de los ciudadanos.

Natale Uranga respaldó la decisión del gobernador, Sergio Céspedes Peregrina, para otorgar 30 días más para que los automovilistas realicen este trámite sin esperar por varias horas formados en largas filas y generando tráfico en los alrededores de los centros de verificación.

Expresó que en la siguiente semana deberán estar operando los 14 verificentros están pendientes de instalar en el interior del Estado para facilitar el cumplimiento del proceso a los dueños de un automóvil en Puebla.

“El alma de este tiempo, me parece que es un mes más, es para regular todo. Hay que decirlo hay muchos verificentros que todavía no se han instalado y en esas zonas se aceptaría el tema de que la gente tuvo complicaciones para moverse (…) El tema de la verificación es para proteger el medio ambiente y no un tema recaudatorio”.

Natale Uranga pidió a los automovilistas no dejar el trámite hasta el último día para evitar que nuevamente exista caos y conflicto por la saturación de unidades en espera de verificar su vehículo sin multa.

Indicó que hay prioridades, y una de ellas es revertir el daño al medio ambiente, e indicó que gobiernos panistas y priístas decidieron dejar que crecieran las problemas, y ahora las actuales generaciones tienen que hacer algo para proteger al futuro.

Advirtió que no es una medida recaudatoria, e indicó que hay un costo fijo por la verificación, y los gastos que se dicen referente a las placas, fue un programa gratuito durante más de un año, y muchos no lo aprovecharon.

Mientras en el tema de las fotomultas, son infracciones que se aplican por no respetar los límites de velocidad y poner en riesgo la vida de los demás.

Natale López, respaldó la prórroga que se brindó a los transportistas y conductores para el proceso de verificación, dejando en claro, que ya no deben existir más beneficios para este sector de la población.

Comentó que el tener un vehículo en buen estado genera un ahorro para los automovilistas porque hay un menor consumo de gasolina, es más seguro porque hay una revisión del estado de los neumáticos, por lo tanto hay que ver beneficios en la medida.