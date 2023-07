La diputada federal Ana Teresa Aranda Orozco, defendió el proceso de selección del candidato presidencial de la oposición sí garantiza equidad y aclaró “No es para coronar a una reina”, además de que la respuesta ciudadana está siendo positiva.

En entrevista recordó que el método aprobando cuenta con el respaldo de los partidos políticos y la sociedad civil por lo que quien resulte vencedor llegará a la contienda electoral con la fuerza suficiente para derrotar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Advirtió que quienes se pronuncien en contra del proceso es porque no tienen la capacidad para conseguir 150 mil firmas para postularse y buscan justificarse acusando que los lineamientos impiden la participación de las mujeres y solo buscaban beneficiar al género masculino.

“Creo que el modelo se construyó con la intervención de la sociedad civil y de los partidos, no sé si habría alguien que esperaba una coronación, pero no podíamos coronar a una reina porque no se puede. Tiene que ser un proceso abierto a los ciudadanos y claro que las mujeres tienen posibilidades”.

Aranda Orozco afirmó que el perfil que logre cumplir con los requisitos de la convocatoria y obtengan el mayor respaldo ciudadano tendrán amplias posibilidades para derrotar a Morena y poner un alto a sus ocurrencias que están dañando al país.