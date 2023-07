Mientras el líder estatal del PRI, Néstor Camarillo pidió a Leobardo Soto Martínez, definir si seguirá en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se irá solo o con la CTM para apoyar a perfiles de Morena.

Mientras solicitaba respuestas, la central obrera organizó un evento para comprometerse con Julio Huerta.

Expresó que hasta el momento no ha podido reunirse con el secretario general de la organización sindical para conocer su postura luego del encuentro que sostuvo con el aspirante a la gubernatura por Morena, Julio Huerta Gómez.

Señaló que es urgente conocer si Soto Martínez permanecerá como militante del partido o si decide migrar junto con la organización sindical hacia el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para terminar con las especulaciones.

“Una traición anunciada no es traición, o sea, si él me avisa voy hacer esto y demás no puede ser traición porque ya sabré que no cuento con él y no cuento con el sector, pero si me dice que sí y demás y lo vemos hacer lo contrario tal vez pueda ser que sí (…) Ha habido falta de comunicación, él ha manifestado apoyar a la persona y no al partido y creo que todos debemos definir nuestra posición”.

Néstro Camarillo consideró que es momento que se quiten la máscara aquellos liderazgos y militantes que están jugando un doble papel manteniéndose en las filas del PRI y al mismo tiempo operando a favor de alguna de las corcholatas de Morena en Puebla.

Respalda CTM a Julio Huerta

Por medio de un comunicado, se dio a conocer un encuentro entre representantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y su dirigente poblano, Leobardo Soto, con el coordinador del Proyecto Político de Claudia Sheinbaum en Puebla, Julio Huerta.

Destaca el documento “Entre porras y gritos de “¡Julio, gobernador!”, recibieron a Julio Huerta en el Salón CTM, donde representantes de cada sector le externaron sus preocupaciones para cada uno de sus representados, “lo recibimos con mucho gusto en la casa de los trabajadores”, afirmaron, al tiempo de rememorar la historia de la CTM.

Leobardo Soto Martínez agradeció la cercanía de Julio Huerta y la atención que tiene para escuchar, de manera personal, las peticiones de los trabajadores en Puebla, “nosotros vamos a estar con quien nos apoya (…) hoy, tenemos que acercarnos y apoyar a quien nos puede ayudar y cuando le comentamos este tema a Julio, mostró inquietud y ganas de hacerlo”, comentó.

“Hoy, apoyamos abiertamente a Julio Huerta y estamos convencidos de que en él encontramos un aliado que luchará, también, por los derechos de los trabajadores en Puebla. Tenemos la convicción de que, contigo, vamos a hacer grandes cosas para Puebla y los poblanos, vamos a trabajar como siempre hemos trabajado (…) tus amigos cetemistas te vamos a cumplir a ti y a Puebla porque queremos un gobernador cerca de los trabajadores, con los trabajadores y para los trabajadores”.

En su participación, Julio Huerta agradeció la invitación a la sesión del Consejo Estatal, “me siento muy a gusto de estar aquí con ustedes, quiero presumirles que conozco la vida obrera, yo fui obrero, sé lo que es trabajar, sé lo que es levantarse temprano, cumplir con un horario, metas, objetivos, me honro de ello y no hay duda de que eso forma tu carácter y te das cuenta de muchas cosas”.