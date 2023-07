El aspirante a la coordinación nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrad Casaubón, presentó el plan "Ángel” del cual dijo, es una opinión viable para reducir drásticamente los índices de inseguridad en el país, fortalecer los procesos de investigación para capturar a los delincuentes y sancionar severamente los feminicidios, homicidios y las desapariciones forzadas

Entrevistado previo a encabezar una asamblea informativa, dijo que este proyecto contempla la aplicación de tecnologías como el reconocimiento facial, sensores para detonación de armas de fuego y la instalación de miles de cámaras de videovigilancia, así como drones para el patrullaje aéreo.

Explicó que la información y grabaciones recabadas se pondrán a disposición de las diferentes fiscalías, para que puedan determinar los patrones de comportamiento de los delincuentes y poder ubicarlos con mayor rapidez, que enfrenten a la justicia y reciban un castigo.

🗣 El excanciller Marcelo Ebrard (@m_ebrard) visitó Puebla para presentar su plan de seguridad denominado “ANGEL”, en el Centro de Convenciones.



Vía @CristopherDam 📹 pic.twitter.com/BzReBuxvs0 — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) July 16, 2023

Al ser cuestionado sobre el tema de la violencia en contra de las mujeres, precisó: “Tenemos que trabajar con todas las Fiscalías para que se investiguen los feminicidios, igualmente los homicidios y las desapariciones. El Plan Ángel implica trabajando con las Fiscalías aumentar, estimo, en cinco veces su capacidad de investigación. De donde digo o saco cinco veces y es por toda la información que te podemos dar para las investigaciones, por eso digo cinco veces, conservadoramente”.

Referente a la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que limitó a los aspirantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en sus recorridos que están haciendo por el país para obtener la simpatía de los militantes de cara a la encuesta que definirá al candidato presidencial, respondió que esperara a conocer si el partido la impugna o no para fijar una postura.

“Esperaremos a ser notificados por el partido, todavía no lo soy, mandaron una guía el día de ayer, creo por la noche, y no sabemos si lo van a recorrer o no y en el momento que lo hagan ya fijaríamos nuestra postura y apoyaríamos lo que el partido resuelva”.

Sobre la negativa del resto de los aspirantes para participar en al menos un debate antes del levantamiento del estudio demoscópico, dijo estar dispuesto a confrontar su proyecto aunque sus compañeros deberán externar sus razones para evitar sumarse a este ejercicio de transparencia: “¿Por qué no quieren? No lo sé, pregúntenselo a ellos”.

Por otra parte, Marcelo Ebrard habló de la generación de empleo, e indicó que ante las diferencias que hay de Estados Unidos con China, al menos 200 empresas podría reubicarse en el país, y hay que aprovechar las condiciones económicas.

Anticipó que habrá un crecimiento económico ya que el consumo interno va en aumento, y las exportaciones han crecido.