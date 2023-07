Tras haber ganado el juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que resolvió que no incurrió en violencia política de género, Claudia Rivera advirtió que la persecución en su contra fue por haber levantado la mano hace tres meses y decir que tenía aspiraciones.

En conferencia de prensa, acompañada de parte del equipo que tuvo en su administración y diversos simpatizantes, advirtió que hubo una campaña orquestada en su contra, y en los dos casos, tanto el referente al penal, como el de violencia de género, se determinó que ella nunca fue responsable.

Advirtió que en el segundo caso se tenían antecedentes de haber denunciado a compañeros de otros partidos, y mantener una situación conflictiva, por lo que incluso perdieron candidaturas, no obstante, reiteró que se le dio el beneficio de la duda.

"A pesar de no cumplir con el aspecto curricular se le otorgó el cargo, una vez que muchos tampoco tenían experiencia, y esperaban una oportunidad".

La exedil poblana señaló que a pesar de la petición de no integrarla por ser del PAN, privó la convicción de no discriminar, de no distinguir diferencias políticas, y se le dio una posición como consejera política.

Advirtió que en 2021, próximo a la elección comenzaron a llegar las denuncias, la primera en 2020, por la vía electoral y penal, acusándola de discriminación y violencia política de género, a pesar de que su lucha ha sido por combatirla.

Dijo que eso exhibió las causas por las que se llevan a cabo las denuncias para intentar mostrarla como si hubiera perdido la causa por la que estaba en el movimiento.

Sostuvo que en el aspecto laboral se demostró que no procedía el caso, además de que ella nunca ganó menos que un hombre por desempeñar el mismo trabajo.

Claudia Rivera aclaró que había una carta de renuncia voluntaria porque tenía una oportunidad laboral que le permitía un mayor crecimiento, pero la denunciante la ocultó.

Finalmente, aseguró que los estudios que se hicieron demostraron que no tenía ningún daño laboral, pero si problemas personales.