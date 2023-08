La diputada federal de Morena por Puebla, Inés Parra Juárez, dijo que no teme haber presentado la denuncia a nivel nacional por un presunto desvío de seis mil millones de pesos en los programas de Bienestar, y lamentó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) esté siendo omisa para presentar las querellas al haber terminado el plazo para solventar las observaciones.

En entrevista la telefónica la legisladora dijo que ella actuó al presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) como una verdadera integrante del Movimiento Regeneración Nacional, que mantiene los principios de no mentir, no traicionar, y sobre todo el no robar.

Insistió en que no puede ser sancionada por sus declaraciones, además de que como integrante de la Comisión de Control y Vigilancia de la ASF no puede dejar que se pierdan los más de seis mil millones de pesos.

Aclaró que estos recursos se dispusieron de manera ilegal entre los años 2018-2021, y se presume que los responsables son los infiltrados en el Movimiento que llegaron de otros partidos con los viejos vicios.

Parra Juárez advirtió que parte de esos recursos se utilizan con fines electorales, lo cual es un delito grave, y la auditoría debió de haber presentado las denuncias penales en contra de quien resulte responsable.

Dijo que esos seis mil millones de pesos representan el presupuesto anual de algunos estados, la construcción de hospitales, escuelas, caminos.

La legisladora expuso que hay gente de Morena que sigue siendo congruente con los principios que permitieron que se ganara la presidencia de la república en 2018, pero insistió en que se abrieron las puertas a personajes que incluso tenían un mal pasado en otros partidos políticos.

Dijo que a la anterior secretaria de Bienestar, María Luisa Albores en la anterior legislatura le preguntó sobre las irregularidades, pero no hizo nada.

Precisó que fue la ASF la que presentó el informe donde se entregan los recursos a personas ya fallecidas, personas que no existen legalmente, pagos injustificados, generando un cúmulo de irregularidades.

La legisladora poblana, señaló que en lo personal ella apoya el proyecto de Marcelo Ebrard, pues él si se ha manifestado en contra de los actos de corrupción.

Señaló que la negligencia con la que actúa la auditoría no puede permitirse, y seguirá haciendo las denuncias correspondientes si es que se mantiene la omisión por parte de los funcionarios.