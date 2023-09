"No va a ser un día de campo la elección del 2024", reconoció Alejandro Armenta, senador y aspirante a la gubernatura de Puebla por Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El senador hizo un llamado de unidad a quienes participan en el proceso con miras a las elecciones del 2024, ya que se enfrentarán al “cocodrilo azul”.

En rueda de prensa, el poblano afirmó que llegará con suficiente respaldo comunitario, por lo que tiene que ser cuidadoso, ya que los que están abajo descalifican.

“Vuelvo a extender mi mano para Claudia (Rivera) y para el diputado (Ignacio Mier), para todos y ha hecho un trabajo extraordinario también Julio (Huerta) y Olivia (Salomón) y Norma Layón y quienes estén aspirando, mi amigo Rodrigo Abdala también, todos”, sostuvo.

“Tenemos que cuidar que no se sientan lastimados, nadie, a mi me ocupa eso, que no se sienta lastimado nadie, para enfrentarnos al cocodrilo azul que tiene una cola muy larga”, aseveró en referencia a la coalición Fuerza por México, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

“El tema es que hay que ganar porque no va a ser un día de campo la elección, por lo que hay que estar unidos”, insistió.

Respecto a los señalamientos que han tenido sus contrincantes por la gubernatura, como los gastos en propaganda de espectaculares, no quiso dar opinión, al señalar que cualquier cosa que diga puede considerarse un ataque.

“Entiendo que la presión social de no tener respaldo los hace que estén muy nerviosos”, dijo el senador, para luego afirmar que sigue en las encuestas muy arroba en las preferencias de los poblanos.