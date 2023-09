La falta de certificación anual ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que pide el SAT para ejercer como auditor en México, es un dato más que se suma a las deficiencias que ha mostrado la auditora superior Amanda Gómez, señaló el coordinador de los diputados del PAN, Rafael Micalco Méndez.

En entrevista con Intolerancia Diario, el legislador recordó que él fue de los que votaron en contra del nombramiento una vez que la propuesta que se hizo presentaba deficiencias, y pues hubo una mayoría que en su momento se cuestionó.

Reconoció que además de la información que ya es pública, con la investigación de los medios se detecten datos, y lo referente a la falta de certificación se suma a otra falta, a las deficiencias de la titularidad, mismas que han sido expuestas por diputados del PAN.

Micalco Méndez informó que la etapa en la que se está es el platicar entre diputados locales cuál es la ruta para ir en el tema de la auditora, no es menor, tiene varias aristas, debe dar una explicación, se está viendo la instancia, la ruta para ir con responsabilidad.

Indicó que el brinco de la función pública a la auditoria son del sexenio pasado, pero hubo una especie de preferencia del ejecutivo anterior, que no se ve bien, no conveniente, y ahora se enfocaran en el desempeño, y lo datos que tendrá que responder.

El panista insistió que la falta de la certificación ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos se suma a todos los contras que están en la mesa.

Congreso actúo bien

El coordinador de los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Estefan Chidiac, señaló que los diputados actuaron conforme a lo que marca la constitución para la designación del auditor superior, donde no está como requisito para ocupar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado.

“Cuando la nombramos, no vamos a decir que nos metimos un autogol, para desempeñar ese cargo están los requisitos en la constitución, y los elementos que tienen que cumplirse, no somos quienes para decir “sí o no”, es un tema que constitucionalmente no fue requerido, y el Congreso aprobó bien”.

Asimismo, explico que la Unidad Técnica debe de revisar el funcionamiento de la Auditoría Superior del Estado, y si hay un informe con elementos que puedan presumir que puede haber inobservancia de las leyes, se puede proceder.

Aclaró que la unidad técnica se está integrando y no hay que politizar el tema, y si se trata de una denuncia se puede actuar, pues aclaró que para iniciar auditorías la unidad tiene las facultades y la libertad de hacer su trabajo.