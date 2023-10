Al recordar que el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la izquierda exigían que se acortaran los tiempos de precampañas, la panista Ana Teresa Aranda Orozco advirtió que las campañas de las corcholatas morenistas a la presidencia y a la gubernatura, "son al estiló Chapo Guzmán, totalmente gandallas".

Además subrayó que le causa hilaridad que el presidente de la LXI Legislatura del Congreso, Eduardo Castillo López, pida a Eduardo Rivera Pérez separarse del cargo, cuando a los morenistas Ignacio Mier y a Alejandro Armenta, no les ha pedido que se alejen del Senado y legislatura Federal, pese a que ya tienen un año y ocho meses en plena campaña para alcanzar la candidatura de Morena a la gubernatura de Puebla.

Después de acompañar al alcalde Eduardo Rivera Pérez al restablecimiento de los puntos de proximidad, recordó que las corcholatas y la virtual candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, comenzaron a hacer campaña desde hace dos años violando la ley como lo hizo y lo hace López Obrador.

"Mucho peleó la izquierda para qué se pusieran fechas muy acotadas para las precampañas y las campañas, es más fue el mismo López Obrador quien exigía que se acortaran los tiempos de precampaña".

Acentuó que las corcholatas de Morena, pese a que aún no empiezan las precampañas, ya están haciendo plena campaña, alcahueteada por su propia dirigencia nacional.

Especificó que en Puebla, Ignacio Mier y Alejandro Armenta se dedicaron a pintar bardas a su favor, además de los espectaculares y mantas plastificadas que ahora se han instalado, no solo en el municipio de Puebla sino seguramente en los 217 municipios de la entidad.

Pero recordó que el árbitro electoral a los aspirantes a gobernadores de Morena en el estado de Guerrero, durante los pasados comicios les echó abajo sus candidaturas a pocos días del proceso comicial.

Aranda Orozco está segura que la autoridad del Instituto Nacional Electoral (INE) terminarán por echar al cesto de la basura las candidaturas de Mier y Armenta, a abanderar a su partido en la contienda 2024.

Bajo esa perspectiva insistió que la causa risa escuchar al líder de los diputados de Morena en el Congreso del Estado de Puebla, pidiéndole a Eduardo Rivera que se separe del cargo de presidente municipal.

"Yo nunca lo voy a decir al presidente del Congreso pedir a Nacho Mier y nunca lo escuché decirle Alejandro Armenta que se separe de sus cargos, cuando tienen un año y ocho meses haciendo campaña entonces, pues escupen al mosquito y se tragan el camello; entonces a otro perro con ese hueso, yo no les creo".

En ese escenario político, insistió que las corcholatas de morenistas y la próxima presidenciable Claudia Sheinbaum, sumaron dos años en campaña, pero sus correligionarios hacen mutis.

"De hecho no debían estar haciendo precampaña, los aspirantes al gobierno de la República, pero están desde hace dos años, pero pero como todavía no empieza la campaña entonces están haciendo precampaña, lo cual está pésimamente mal, yo digo que lagunas en la ley no hay; lo que hay, es un ánimo de violentar la ley a como dé lugar y de pasarse de la raya es una campaña. Yo creo que es una campaña al estilo Chapo Guzmán, o sea, totalmente gandalla".