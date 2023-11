El empresario Pepe Chedraui Budib agradeció a la dirigencia estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que le haya abierto las puertas del partido, e indicó que es el tiempo de sumar.

A través de sus redes sociales quien fuera diputado local, y dirigente del Comité Municipal del PRI en la capital, señaló

“Agradezco que me abran las puertas del partido querida amiga Olga Lucía Romero Garci Crespo. No tengo duda que todos queremos una transformación para Puebla. Es momento de que a la capital le vaya bien. Son tiempos de sumar y hacer equipo”.

En entrevista con Intolerancia Diario, el empresario precisó que en el proceso de reafiliación que tuvo el Partido Revolucionario Institucional, el no renovó su militancia, pues es un ciudadano que quiere que le vaya bien a Puebla.

A principios de octubre Pepe Chedraui confirmó que buscaría la candidatura a la presidencia municipal de la capital, pues aceptó que podría inscribirse en el proceso de Morena y precisó que su interés es que Puebla se convierta en una ciudad de primer mundo, y advirtió que con bacheo no se resuelve la problemática.

Al preguntarle sobre lo que venía, señaló “Vamos a seguir caminando hasta que los tiempos sean necesarios, y dicten las horas y reglas a seguir, y Pepe Chedraui antes que nada es ciudadano, somos más los ciudadanos y ciudadanas con este caminar”.

"Tenemos que trabajar por llevar a Puebla a estándares nacionales e internacionales, mundiales", dijo el empresario textil".

De su visión de la capital, indicó que le hace falta un transporte público con movilidad inteligente, trenes eléctricos.

"Puebla es muy grande y no se puede meter en el tema de movilidad donde no se respeta a la persona con discapacidad, misma que no puede transitar sobre las banquetas".