Tras la visita de tres días de la precandidata a la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci Crespo, dijo que no habrá exceso de confianza y la meta para 2024 es superar la meta de dos millones de votos, y rechazó que haya robo de talentos.

En entrevista con Intolerancia, la presidenta de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), resaltó los cuatro eventos realizados en Puebla donde se estima que asistieron más de cuarenta mil personas, pero destacó ante todo la unidad que hubo ya que estuvieron presentes la mayor parte de los aspirantes a la coordinación estatal.

Señaló que la meta de dos millones de votos que puso el coordinador estatal, Alejandro Armenta Mier, es real, e incluso se puede superar con el trabajo de unidad ya que no se pueden confiar.

Resaltó el trabajo de unidad que se está haciendo, y hay una coordinación entre los cuatro partidos, ya que sólo así se podrá fortalecer el movimiento de la Cuarta Transformación.

Falso, robo de talento

De la llegada de priístas a Morena, expresó que es parte del cambio que se vive en México, y Puebla, porque la gente se está dando cuenta, la gente que nunca ha militado en un partido, se da cuenta que se trata de un movimiento enorme, y cada vez adquiere más fuerza.

Precisó que si llega gente de otros partidos es porque se están identificando con los principios que se tienen, y lo cambios que se dan, fortaleciendo a la gente que siempre fue olvidada, por ello miran hacia la izquierda.

“Es una decisión correcta el hecho que quieran unirse y quieran fortalecer el cambio, porque las puertas están abiertas a quienes cumplan con los principios de no mentir, no robar y no traicionar; El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y la precandidata Claudia Sheinbaum, han dicho que el partido está abierto para todos”.

La senaduría

En lo referente al género en la senaduría, señaló que hay que esperar para ver los bloques de competitividad, y la competitividad de cada uno de los perfiles, parecido a lo que hubo en la definición de la coordinación estatal.

Comentó que hasta ahora la decisión de la dirigencia nacional es que Ignacio Mier Velazco encabece la primera fórmula al Senado, además de que quedó en el segundo lugar en la encuesta estatal y los números le favorecen.