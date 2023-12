La dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci Crespo, advirtió a los aspirantes a las coordinaciones municipales que siguen pintando bardas, o colocando lonas para promocionar su imagen, que cuiden el tema porque al final podrían tener problemas con el tema de la fiscalización.

En entrevista, la dirigente dijo que el llamado a quienes aspiran es el mismo, que respeten las reglas que hay en el partido, que se abstengan de estar pintando bardas o colocando lonas, porque al final lo que el ciudadano mide es el trabajo que se ha hecho.

Romero Garci Crespo sostuvo que hay piso parejo en los procesos internos de Morena y aliados para la designación de las precandidaturas, porque al final son los ciudadanos quienes están decidiendo quiénes son los que van a participar en el proceso.

La presidenta señaló que es el mismo procedimiento el que se está llevando, primero la encuesta de reconocimiento para determinar quiénes son los que pasaran a la parte final donde ya habrá la medición final.

Dijo que si no se cuida el tema de la fiscalización de los recursos, más adelante podrían tener problemas con la autoridad electoral.

Por otra parte, indicó que están en los tiempos para registrar la coalición a nivel local que podría se entre el 21 y 22 de diciembre, y el registro de Alejandro Armenta como precandidato único será posiblemente el 24 de diciembre para iniciar la precampaña el día 25.

Asimismo, la dirigente insistió al ser cuestionada sobre la llegada de priístas a Morena, y expresó que es parte del cambio que se vive en México y Puebla, porque la gente se está dando cuenta, la gente que nunca ha militado en un partido nota que se trata de un movimiento enorme y cada vez adquiere más fuerza.

Precisó que si llega gente de otros partidos es porque se están identificando con los principios que se tienen, y lo cambios que se dan, fortaleciendo a la gente que siempre fue olvidada, por ello miran hacia la izquierda.

“Es una decisión correcta el hecho que quieran unirse y quieran fortalecer el cambio, porque las puertas están abiertas a quienes cumplan con los principios de no mentir, no robar y no traicionar; El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y la precandidata Claudia Sheinbaum, han dicho que el partido está abierto para todos”.