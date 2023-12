“Muchos piensan que puedo ser fifi, pero salí de la BUAP”, sostuvo el precandidato de Movimiento Ciudadano (MC), Fernando Morales, luego de un recorrido por un tianguis de la ciudad de Puebla.

En un video publicado en sus redes sociales, el representante del "Movimiento Naranja" aparece en ese centro de abasto y explica algunas sensaciones.

Sostuvo: “Te das cuenta que si podemos ganar”, al señalar que tuvo encuentros y reencuentros, como el de un excompañero universitario.

“Me acabo de encontrar a un excompañero mí de la universidad, porque soy estudiante de la BUAP (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla), muchos piensan que puedo ser fifi, pero salí de la BUAP, soy abogado”, dijo.

Indicó en su recorrido dijo que escuchó quejas de transeúntes sobre diversos temas y afirmó que eso le sirvió de aprendizaje.

Hoy escuché, de primera mano, las inquietudes de mi gente. Cada historia fortalece mi compromiso por un #Puebla próspero para todos @MovCiudadanoMX @MovCiudadanoPue. #EscuchandoPuebla #ElFuturoEsNaranja #FernandoMorales

En ese sentido, añadió que el encontrarse en un tianguis tan popular se da cuenta de que se puede ganar y sigue aprendiendo de la gente.

“No solo existe Morena, podemos ganar”, señaló en el breve audiovisual que alcanzó mil 554 reproducciones en sus primeras horas.

“Me encontré a una señora que caminaba en medio de la calle porque las banquetas no sirven, no hay acceso de las rampas. Te das cuenta del día a día de las personas que no valoramos”, dijo.