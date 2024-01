Habitantes de la colonia San Miguel Guadalupe, al sur de la capital, se reunieron con el Diputado Federal por el Partido Acción Nacional (PAN), donde expusieron la problemática de no contar con atención digna en los sistemas de salud, como el IMSS.

Las y los asistentes, comentaron que si la atención ya era deficiente, tras el sismo del 2017 y el colapso de San Alejandro, la situación en La Margarita, en la actualidad es insostenible, pues los pacientes están hacinados.

En este sentido, compartieron testimonios donde muchos han sido atendidos en el piso, e incluso afuera del inmueble y para la inauguración de los nuevos hospitales, dijeron, no hay claridad: “Mario, no bajes la guardia, sigue siendo nuestra voz en la Federación. Como madres de familia, hemos llevado a nuestros hijos y en pleno diciembre, fueron atendidos tarde, en sillas y expuestos al frio.”, expresaron.

Por ello, comentaron que falta humanizar el servicio, pues algunas personas de la tercera edad, no son recibidas por llegar 5 minutos tarde a sus consultas: “tenía consulta con el neurólogo, llegué 5 minutos tarde y me dijo que me retirara, le expliqué que soy una persona de la tercera edad, que estoy mal y el doctor no quiso”, destacó una de las inconformes.

Tras escuchar la situación por la que atraviesan miles de derechohabientes al día, el Legislador lamentó los hechos y subrayó que, esto es lo que lo motiva a defender un Derecho Humano como lo es la Seguridad Social.

Finalmente, Mario Riestra reafirmó su compromiso con los ciudadanos, de alzar la voz desde la tribuna, hasta que se garantice un servicio humano y eficiente, pues es una forma de corresponder la confianza que se ha depositado en él como Diputado.