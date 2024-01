El aspirante a la gubernatura de Puebla, Eduardo Rivera, dijo desconoces si el líder de la bancada del PRI en el Congreso, Jorge Estefan Chidiac, tomó una decisión sobre su continuidad o dejar al Partido Revolucionario Institucional.

El precandidato de un Mejor Rumbo para Puebla, advirtió, "no quiero especular, pero creo que cada actor político tiene derecho de tomar el rumbo que quiera".

Después de realizar una carrera con su equipo en la Laguna de Chapulco, el aspirante a llegar a Casa Aguayo por el PAN-PRI-PRD-PSI, subrayó que son una fuerza política concentrada en su ruta de ofrecer al electorado las mejores propuestas.

"Yo no sé de Jorge Estefan que haya tomado alguna decisión al respecto en ese sentido, insisto yo no quisiera especular, insisto en lo de dice Mario —Riestra—, que también estamos concentrados en seguir trabajando en nuestro ruta y nuestra ruta es las mejores propuestas, escuchar a otro tipo de liderazgos, no estar solamente estar enfocados a los propios partidos políticos sino también en organizaciones sociales y civiles".

Eduardo Rivera refrendó que al interior de la alianza continuarán haciendo su chamba con miras al próximo 2 de junio.

"Yo creo que también cada quien, cada actor político tiene derecho el derecho que quiera. Nosotros consideramos que esta ruta que estamos nosotros estamos tomando es una ruta de salvaguardar la democracia, de salvaguardar la vida ante tantos asesinatos que ha habido en este país".

Priorizó que este proyecto político, al igual que la candidata a Presidencia de México, Xóchitl Gálvez, es hecho por valientes, personas honestas que quieran un mejor rumbo para Puebla.

"Habrá después, insisto, que estar pendientes de algunas de estas decisiones, y si algunas de estas decisiones llegaran a concretarse, ta opinaremos, ya opinaremos, al respecto, pero ahorita por el momento me parece que no hay que especular".

El pasado 9 de enero, el presidente estatal del PRI, Néstor Camarillo, aseguró que desconocía el futuro de Jorge Estefan Chidiac y su intención de irse al Verde Ecologista para contender por el Senado.

Anunció que previo a la contienda, dará a conocer la lista de los priistas que serán expulsados del PRI por apoyar a los representantes morenistas.

Subrayó que Chidiac, es un hombre de partido, siempre combatiendo todos los proceso electorales.

Por su parte, el dirigente del PVEM, Jaime Natale, confirmó que fue su fuerza política la que invitó al priista a sumarse a su proyecto.